Darülaceze Hizmet Şehri bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , projenin 150 bin metrekare alan üzerine, yatay mimari prensibiyle zemin artı 3 kattan oluşacak şekilde tasarlandığını dile getirdi.

"Tesis sağlıklı, yatağa bağlı, Alzheimer ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimleri içeren 11 bloktan oluşuyor. Tamamı 23 blok, yaklaşık 1000 yatak kapasiteli tesiste odalar tek, 2, 3 ve 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı.

Tesiste sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile cami, kilise ve havra olmak üzere ibadet yapıları da yer alıyor.