Montaj görüntülerle A Haber’i hedef alan CHP yandaşı Sedef Kabaş’a yargı tokadı! Yalanı yanına kar kalmadı: Tazminat ödeyecek

Konuya ilişkin Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Avukat Fatih Savaş'tan açıklama geldi. "YALAN VE İFTİRAYAKARŞI TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ" Savaş, "Sedef Kabaş'ın müvekkilim A Haber televizyonu hakkında kasıtlı olarak kullandığı hakaret ve iftiralar nedeniyle 10 bin TL tazminat ödemesine mahkemece karar verildi. Yalan ve iftiraya karşı tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.







"KİTLELERİ ETKİLEMEK İÇİN YALAN SÖYLEYİN"

Hatırlanacağı üzere Sedef Kabaş, kitleleri etkilemek için ortaya kocaman bir yalan atılması, bu yalanın sürekli tekrar edilmesi gerektiğini savunmuştu.



Kabaş, "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret" demişti.