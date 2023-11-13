Montaj görüntülerle A Haber’i hedef alan CHP yandaşı Sedef Kabaş’a yargı tokadı! Yalanı yanına kar kalmadı: Tazminat ödeyecek

A Haber'e attığı montajlı iftira sonucu tazminata mahkum edilen Sedef Kabaş'ın daha önceki skandallları da hafızalardaki yerini koruyor.
BAŞKAN ERDOĞAN VE CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA HAKARET
Sedef Kabaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaretten ötürü yargılandı. Kabaş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" şeklinde rezil ifadeler kullanmıştı.
FETÖ'CÜLERİN 'GÜZEL'İ
Kabaş, 2015 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarında boy gösterip FETÖ'cülere geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Bir dönem, FETÖ medyasının ve darbecilerin amiral gemisi Zaman Gazetesi'nin manşetlerini süsledi.
"Zaman birlik olma zamanı" ifadelerini kullanıp bir başka FETÖ medyası Bugün TV'de açıklamalarda bulundu.
FETÖ'nün sosyal medya ayağı Fuat Avni, Sedef Kabaş'a "Güzel insan" diyerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
"İSTANBUL VURULMADIKÇA TÜRKİYE UYANMAZ"
Sedef Kabaş, 12 Ocak 2016'da yaptığı skandal bir paylaşımda terör örgütlerine ve teröristlere yol göstermiş, "İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" ifadelerini kullanmıştı.