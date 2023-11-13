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Montaj görüntülerle A Haber'i hedef alan CHP yandaşı Sedef Kabaş'a yargı tokadı! Yalanı yanına kar kalmadı: Tazminat ödeyecek

A Haber'i montaj görüntüler üzerinden hedef alan CHP fondaşı Sedef Kabaş'ın kirli yalanı yargıdan döndü. Mahkeme, Kabaş'ın 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Avukat Fatih Savaş "Yalan ve iftiraya karşı tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz" dedi. Hatırlanacağı üzere Sedef Kabaş, kitleleri etkilemek için ortaya bir yalanın atılması, bu yalanın sürekli tekrar edilmesi gerektiğini savunmuştu.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 17:16 Güncelleme 13 Kasım 2023, 17:36
Montaj görüntülerle A Haber’i hedef alan CHP yandaşı Sedef Kabaş’a yargı tokadı! Yalanı yanına kar kalmadı: Tazminat ödeyecek
CHP tarafından fonlanan kalemşor ve yorumcuların kirli algı operasyonları ve yalanları birer birer tescilleniyor.

Geride bıraktığımız yıllarda yerli ve milli medyanın temsilcisi A Haber'i montaj görüntüler üzerinden hedef alan fondaş Sedef Kabaş'ın kirli yalanı yargıdan döndü.



YALANI CEZASIZ KALMADI! TAZMİNAT ÖDEYECEK
Mahkeme, A Haber'i kasıtlı bir şekilde hedef gösteren Kabaş'ın 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.



Konuya ilişkin Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Avukat Fatih Savaş'tan açıklama geldi.

"YALAN VE İFTİRAYAKARŞI TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"
Savaş, "Sedef Kabaş'ın müvekkilim A Haber televizyonu hakkında kasıtlı olarak kullandığı hakaret ve iftiralar nedeniyle 10 bin TL tazminat ödemesine mahkemece karar verildi. Yalan ve iftiraya karşı tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.




"KİTLELERİ ETKİLEMEK İÇİN YALAN SÖYLEYİN"
Hatırlanacağı üzere Sedef Kabaş, kitleleri etkilemek için ortaya kocaman bir yalan atılması, bu yalanın sürekli tekrar edilmesi gerektiğini savunmuştu.

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Kabaş, "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret" demişti.

A Haber'e attığı montajlı iftira sonucu tazminata mahkum edilen Sedef Kabaş'ın daha önceki skandallları da hafızalardaki yerini koruyor.



BAŞKAN ERDOĞAN VE CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA HAKARET
Sedef Kabaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaretten ötürü yargılandı. Kabaş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" şeklinde rezil ifadeler kullanmıştı.



FETÖ'CÜLERİN 'GÜZEL'İ
Kabaş, 2015 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarında boy gösterip FETÖ'cülere geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Bir dönem, FETÖ medyasının ve darbecilerin amiral gemisi Zaman Gazetesi'nin manşetlerini süsledi.




"Zaman birlik olma zamanı" ifadelerini kullanıp bir başka FETÖ medyası Bugün TV'de açıklamalarda bulundu.



FETÖ'nün sosyal medya ayağı Fuat Avni, Sedef Kabaş'a "Güzel insan" diyerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.



"İSTANBUL VURULMADIKÇA TÜRKİYE UYANMAZ"
Sedef Kabaş, 12 Ocak 2016'da yaptığı skandal bir paylaşımda terör örgütlerine ve teröristlere yol göstermiş, "İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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