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Hedef yükseldi! Aksungur SİHA, 30 bin feet'lik yüksekliğe yerli motorla çıktı

Savunma alanında atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur SİHA TEI-PD170 yerli motorla 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 17:42 Güncelleme 13 Kasım 2023, 17:55
Hedef yükseldi! Aksungur SİHA, 30 bin feet’lik yüksekliğe yerli motorla çıktı

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur silahlı insansız hava aracı (SİHA), TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen TEI-PD170 yerli motorla 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlkleri gerçekleştirmeye devam eden Aksungur, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı. TEI tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan Aksungur, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı. Aksungur böylece, milli imkanlarla üretilen motorla birlikte bir başarıya daha imza attı"

HEDEF 40 BİN

Şirketin ayrıca, Aksungur'un yerli motorla 40 bin feet'lik yükseklikte uçmasını hedeflediği belirtildi.

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