Halk TV’nin Dr. Serhat Albayrak’ı hedef alan küstah iftirası yargıdan döndü! Ayşenur Arslan ve Necati Özkan tazminat ödeyecek

Savaş konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

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CHP ve yandaşı medyanın yalan, iftira ve kara propagandaya dayalı kirli algı operasyonları hız kesmeden sürüyor.Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen, Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu Halk TV'de 01.12.2020 tarihinde skandal bir yayın kayıtlara geçti.Başrolde PKK'yı aklayan, Diyanet'i ve imam hatipleri hedef alan söylemleri ile ön plana çıkan, Kıbrıs'taki TMT'yi 'suikastçı örgüt' olarak tanımlayıp Yunan ve Rum ile ağız birliği yapan Ayşenur Arslan var idi.Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak mesnetsiz ve çirkin iftiralarla hedef alındı.Gelişme üzerine konu yargıya taşındı.Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Avukat Fatih Savaş, Bölge Adliye Mahkemesi'nin Halk TV, Ayşenur Arslan ve Necati Özkan'ın Dr. Serhat Albayrak'a tazminat ödemesini hükmettiğini duyurdu.KAMUOYUNA DUYURULURMüvekkilim Serhat Albayrak hakkında, Halk TV'de 01.12.2020 tarihinde canlı olarak yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan ve Necati Özkan tarafından sarf edilen sözde "pelikan" isimli yapılanma ile Müvekkilimi ilişkilendiren gerçek dışı, iftira ve yalan ifadeler nedeniyle Halk TV, Ayşenur Arslan ve Necati Özkan'ın Müvekkilim Serhat Albayrak'a 30.000 TL tazminat ödemesine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak karar verilmiştir.Yalan ve iftirayla yayın yapan fondaş medyayla mücadeleye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Saygılarımızla.