Ekrem İmamoğlu’nun tavşan adayı Özgür Özel, kurultayda verdiği sözden döndü! 1 hafta arayla iki farklı açıklama

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan tarihi hezimetin ardından CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel geldi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan tarihi hezimetin ardından CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel geldi.
ÖZEL'İN KOLTUĞUNA İMAMOĞLU VESAYETİ
Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu, kendi güdümündeki isimleri CHP'nin yeni A Takımı'na ekletti. Öyle ki CHP'nin kasası Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özgür Karabat'a teslim edildi.
GÖZLER TÜZÜK KURULTAYINA ÇEVRİLDİ
Başkanlık seçiminin ardından gözler tüzük kurultayına çevrildi. 25-26 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan kurultay için değişim söz konusu.
"NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ..."
Büyük vaatlerle göreve başlayan Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yapılan kurultayda şu ifadeleri kullandı:
Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız tüzüğü değiştiriyorum söz veriyorum. Başta sayın genel başkanımın müjdelediği her şey, sizlere gönderdiğim yüzyılın değişimi diye özetlediğimiz tutum belgesinin 51-52-53. sayfalarında var. Burada ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım.
GENEL BAŞKAN OLUNCA FİKİR DEĞİŞTİ
Kurultayda, ön seçim zorunluluğunun yanı sıra milletvekilliğinde 3 dönem sınırlamasında gündemde.
Ancak görev sonrası parti içinde karışıklık erkenden başladı. Öyle ki Özel, yaptığı açıklamada tüzüğün başka bir bahara kaldığını işaret etti.
"ÖN SEÇİM YAPARSAK ADAYI BELİRLEDİKTEN SONRA 54 GÜN KALIYOR"
Özel, konuya ilişkin son olarak şu açıklamada bulundu:
"Ön seçim konusunda terminolojik bir fark var. Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor. Fotoğraf çektirmesi, araç giydirmesi 45 günlük bir kampanya. Örgütümüzün tecrübeleri, ön seçim demeyelim sonucuna uyulacak temayül yok."
SIFIR HAZIRLIK
Kulislerde, Özel'in bu kararı almasında ekibinin ciddi bir hazırlık içinde olmadığı belirtiliyor.
SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
Özgür Özel'in bir hafta içerisinde sözünden dönmesi sosyal medyada dalga konusu oldu.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "MESELA YANİ… Özgür Özel 4 Kasımda namus ve şeref sözü dediğinden 1 hafta sonra 11 Kasımda vazgeçmiş" ifadelerini kullandı.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise paylaşımında "Yüzyılın değişimi diyerek Ecz. Özgür Özel'i genel başkan yapan CHP'de ne değişti bilmiyorum ama çarkçılığın baki kaldığı kesin" dedi.