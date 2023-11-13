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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tek tek anlattı: Demokratik sivil anayasa şart

Yüksek Yargı'daki yetki gaspı tartışmaları hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay kararı ile başlayan gelişmelerin hukuki zeminden çıkarıldığını söyledi. Bakan Tunç, "Meclis'te bir uzlaşma sağlanır, demokratik, sivil yeni bir anayasa yapılırsa ülkemizin hayrına olur" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 07:52 Güncelleme 13 Kasım 2023, 08:08
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tek tek anlattı: Demokratik sivil anayasa şart

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Teşkilatı toplantısına katıldığı Antalya'da, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özellikle Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Can Atalay'a hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu tartışmalarının hukuk zemininin dışına çıkarıldığını vurgulayan Bakan Tunç, süreçle ilgili bilinmeyen noktaları anlattı.

ANAYASAYA UYGUN BİR KARAR
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararda, Anayasa Mahkemesi'ne kesinleşmiş kararı kaldıramayacaklarını, Anayasa'ya uygun karar verildiğini kaydeden Bakan Tunç, şunları kaydetti: "Anayasa'nın 83. maddesinde dokunulmazlık düzenlenmiş. Dolayısıyla sadece bu cümleden yola çıkarak Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş. Anayasa'nın 83. maddesinin devamında ise ağır cezalık suç hali bunun dışında olduğu belirtiliyor. Seçimden önce soruşturmaya başlanmış olmak kaydıyla, Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar bunun dışındadır diye de belirtiliyor. Bu durumlarda dokunulmazlığın olmadığı açıktır. Bir milletvekili ağır cezalık suç olursa gözaltına alınabilir, tutuklanabilir. Bu yıllardır uygulanıyor. HDP milletvekilleri buna örnektir."

ANAYASA'NIN DEĞİŞMESİ KONUSUNDA HERKES MUTABIK
Sabah'ta yer alan habere göre; "Türkiye Yüzyılı'na girdiğimizde yeni bir demokratik sivil Anayasa ile yolumuza devam etmemiz gerekiyor" ifadesini kullanan Tunç, şöyle konuştu: "Bugün iki yüksek mahkeme arasında yetki tartışmasına neden olan bu Anayasa yarın başka bir tartışmaya neden olabilir. Geçmişte de bu maddeler yanlış uygulanarak neler yaşadığımızı biliyoruz. Anayasa'nın değişmesi noktasında herkes mutabık ama bu değişikliği yaparken uzlaşma zarureti var. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu noktada Meclis, yasamada bir uzlaşma sağlanırsa, demokratik anayasa yapılırsa ülkemizin hayrına olur."

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