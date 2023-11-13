Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tek tek anlattı: Demokratik sivil anayasa şart

ANAYASAYA UYGUN BİR KARAR Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararda, Anayasa Mahkemesi 'ne kesinleşmiş kararı kaldıramayacaklarını, Anayasa'ya uygun karar verildiğini kaydeden Bakan Tunç, şunları kaydetti: "Anayasa'nın 83. maddesinde dokunulmazlık düzenlenmiş. Dolayısıyla sadece bu cümleden yola çıkarak Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş. Anayasa'nın 83. maddesinin devamında ise ağır cezalık suç hali bunun dışında olduğu belirtiliyor. Seçimden önce soruşturmaya başlanmış olmak kaydıyla, Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar bunun dışındadır diye de belirtiliyor. Bu durumlarda dokunulmazlığın olmadığı açıktır. Bir milletvekili ağır cezalık suç olursa gözaltına alınabilir, tutuklanabilir. Bu yıllardır uygulanıyor. HDP milletvekilleri buna örnektir."

ANAYASA'NIN DEĞİŞMESİ KONUSUNDA HERKES MUTABIK

Sabah'ta yer alan habere göre; "Türkiye Yüzyılı'na girdiğimizde yeni bir demokratik sivil Anayasa ile yolumuza devam etmemiz gerekiyor" ifadesini kullanan Tunç, şöyle konuştu: "Bugün iki yüksek mahkeme arasında yetki tartışmasına neden olan bu Anayasa yarın başka bir tartışmaya neden olabilir. Geçmişte de bu maddeler yanlış uygulanarak neler yaşadığımızı biliyoruz. Anayasa'nın değişmesi noktasında herkes mutabık ama bu değişikliği yaparken uzlaşma zarureti var. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu noktada Meclis, yasamada bir uzlaşma sağlanırsa, demokratik anayasa yapılırsa ülkemizin hayrına olur."