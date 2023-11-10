HEDEP yerel seçim için stratejisini açıkladı: Özgür Özel ve İmamoğlu’na ittifak kapısını açtı





STRATEJİ AK PARTİ'YE KAYBETTİRME ÜZERİNE

HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan ayrıca 2019 seçimlerinde çok net bir stratejilerinin olduğunun altını çizerken "Doğu'daki illerde kazanacağız. Batı illerinde AK Parti'ye kaybettireceğiz.' dedik. Bu stratejilerimiz başarılı oldu. Yıllardır muhalefetin elinde olmayan yerler muhalefete geldi." dedi.





İşte Bakırhan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:



"GİDİP MANSUR YAVAŞ'A SORGULAMADAN OY VERDİK"

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile hiç yüzyüze gelmediklerini ve bir yöneticilerinin bile çay bile içmedi ama gidip oylarımızı verdik.





"İTTİFAK OLACAKSA AÇIK VE ŞEFFAF OLACAK"

Kayyumların atandığı illeri geri almak istiyoruz. Yeni dönemde batı illerinde halkımızın iradelerinin yansımalarını sağlayacağız. Bu sefer kapalı bir ittifak yapmayacağız. Biz kazanacağız. İttifak olacaksa açık ve şeffaf olacak. Kamuoyunun gözü önünde olacak. Herkesle de ittifak yapmayacağız.





"İSTANBUL İÇİN İTTİFAK İSTİYORLARSA..."

İstanbul için ittifak yapacaksak kamuoyu karşısına oturulup konuşulacak.