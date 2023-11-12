SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: DEAŞ'ın bomba uzmanı İstanbul Sultanbeyli'de yakalandı

DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı ve örgüt mensuplarına patlayıcı yapımı eğitimi verdiği belirlenen şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlının evindeki aramada içerisinde sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır halde bomba düzeneği ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 12:03 Güncelleme 12 Kasım 2023, 12:03
Son dakika: DEAŞ’ın bomba uzmanı İstanbul Sultanbeyli’de yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaparak örgüt mensuplarına patlayıcı yapımı eğitimi verdiği iddia edilen ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde DEAŞ'ın Irak'taki yapılanmasında el yapımı patlayıcı uzmanı ve üst düzey görevlerde bulunduğu belirlenen A.J.A'nın İstanbul'da bulunduğu belirlendi.

DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı ve örgüt mensuplarına patlayıcı yapımı eğitimi verdiği belirlenen şüpheli, Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon yapılan iki adreste gerçekleştirilen aramada, içerisinde sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre ekipmanı, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanan A.J.A, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de İmamoğlu Özgür Özel’e aba altından sopa gösterdi! Değişim ben başkan olana kadar bitmez mesajı: Kılıçdaroğlu’na ’koyun’ benzetmesi
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze’nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Son dakika: Katil İsrail Şifa Hastanesi’nin girişini ABD menşeili Hellfire RX9 füzesi ile vurdu! Hellfire RX9 6 bıçaklı ninja füzesi nedir?
SON DAKİKA