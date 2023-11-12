CHP'de İmamoğlu Özgür Özel'e aba altından sopa gösterdi! "Değişim ben başkan olana kadar bitmez" mesajı: Kılıçdaroğlu'na 'koyun' benzetmesi

KILIÇDAROĞLU'NA 'EDİT' YANITI Eski CHP liderinin kurultay akşamı @ekremedit adlı Twitter hesabından yapılan "Kılıçdaroğlu çekilecek" şeklindeki paylaşıma kızarak, çekilmekten vazgeçmesine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Hiçbir ilgim ve ilham yok. İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez" dedi. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e karşı seçimi kaybettiği Kurultay'da yarıştan çekilmek istediğin ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen "ekreciedit" isimli hesaptan yapılan paylaşımın ağrına gittiğini söyledi. KILIÇDAROĞLU VE DESTEKÇİLERİNE 'KOYUN' BENZETMESİ Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine 'koyun' benzetmesinde bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' sözlerine üzerine alınmadığını ifade etti. CHP'li İBB Başkanı, " Ben gördüğüm eksiği ve hatayı yüze söyleyen bir insanım. 'Ben uçurumdan atlıyorum, siz de arkamdan atlayın' diyecek yol arkadaşı değilim. Kazanmaya odaklı bir yol arkadaşıyım" dedi.





FİİLİ EŞBAŞKANLIK SORULDU: ÖZGÜR ÖZEL'E MESAJLARLA DOLU YANIT

İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbaşkanı olduğunu yazmıştı. Saymaz şimdi de "Kamuoyunda Özel'in genel başkan, İmamoğlu'nun parti lideri olduğu ve fiili bir eşbaşkanlığın bulunduğu konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.



Bunun üzerine İmamoğlu babasından 'hayır duası' aldığını belirterek "Ben hizmet eden birisiyim" vurgusu yaptı. "Ben değişim diyen insanım" sözleriyle Özgür Özel'e "Seni o koltuğa biz getirdik" mesajı verdi.



Şu ifadeleri kullandı;

Babam bana mesaj attı, dedi ki: "Hayırlı olsun. Ailece bulunduğumuz yere değer katmak için mücadele veriyoruz, sen de bunu layıkıyla yapıyorsun. Devletine, milletine, partine hizmetinde Allah yardımcın olsun. Ben hizmet eden birisiyim. Partimizin bir genel başkanı var: Sayın Özgür Özel. Kim görev yaparsa yapsın, kurumsallığa, kuruma ve kurumun başındaki insana sonsuz saygı gösteren birisiyim. Ben "Değişim" diyen insandım. Ona rağmen divan başkanlığı önerildi. "Çok olaylar çıkacak" denilen yerde çıt çıkmadan kurultay yaptık. Bu saygıyı gördüğüm için dünyanın en mutlu insanıyım. Artık partimizin başında yeni bir genel başkan var. O dönemde de genel başkanımız vardı. Farklı düşünmeme rağmen tek bir noktada kendilerine saygısızlıkta bulunmadım. Bugün de sonsuz saygıyla, genel başkanımın işini yapmasına en üst seviyede destek olurum. Yanında olurum.