CHP'de İmamoğlu Özgür Özel'e aba altından sopa gösterdi! "Değişim ben başkan olana kadar bitmez" mesajı: Kılıçdaroğlu'na 'koyun' benzetmesi

13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyasını sona erdiren CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti ile karşı karşıya.
ÖZEL'İN KOLTUĞUNA İMAMOĞLU VESAYETİ
Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu, kendi güdümündeki isimleri CHP'nin yeni A Takımı'na ekletti. Öyle ki CHP'nin kasası Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özgür Karabat'a teslim edildi.
FİİLİ EŞBAŞKAN İMAMOĞLU
Ekremci kalemşorlar da peşi sıra Özel'e "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı verdi. İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi.
Bir yandan da gözler devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
KILIÇDAROĞLU 'İNTİKAM' İSTİYOR! EKREMCİLER YERDEN YERE VURUYOR...
Özgür Özel'e koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdilik hoşçakalın" diyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu söz siyaset kulislerinde çokça tartışılırken; CHP'de kavganın bitmediği gözler önüne serildi. Kılıçdaroğlu'nun da siyasi hayatını Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye adadığına dair yorumlar yapıldı. Ekremciler ise Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın 'kurnaz' olarak tanımladığı Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu aleyhinde çalışma yürütebileceğini ima etti. Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin CHP'yi tekrar ele geçirme hırsında olduğunu söyledi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e, Meral Akşener'den yerel seçime kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA 'EDİT' YANITI
Eski CHP liderinin kurultay akşamı @ekremedit adlı Twitter hesabından yapılan "Kılıçdaroğlu çekilecek" şeklindeki paylaşıma kızarak, çekilmekten vazgeçmesine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Hiçbir ilgim ve ilham yok. İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez" dedi.
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e karşı seçimi kaybettiği Kurultay'da yarıştan çekilmek istediğin ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen "ekreciedit" isimli hesaptan yapılan paylaşımın ağrına gittiğini söyledi.
KILIÇDAROĞLU VE DESTEKÇİLERİNE 'KOYUN' BENZETMESİ
Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine 'koyun' benzetmesinde bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' sözlerine üzerine alınmadığını ifade etti. CHP'li İBB Başkanı, "Ben gördüğüm eksiği ve hatayı yüze söyleyen bir insanım. 'Ben uçurumdan atlıyorum, siz de arkamdan atlayın' diyecek yol arkadaşı değilim. Kazanmaya odaklı bir yol arkadaşıyım" dedi.
FİİLİ EŞBAŞKANLIK SORULDU: ÖZGÜR ÖZEL'E MESAJLARLA DOLU YANIT
İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbaşkanı olduğunu yazmıştı. Saymaz şimdi de "Kamuoyunda Özel'in genel başkan, İmamoğlu'nun parti lideri olduğu ve fiili bir eşbaşkanlığın bulunduğu konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Bunun üzerine İmamoğlu babasından 'hayır duası' aldığını belirterek "Ben hizmet eden birisiyim" vurgusu yaptı. "Ben değişim diyen insanım" sözleriyle Özgür Özel'e "Seni o koltuğa biz getirdik" mesajı verdi.
Şu ifadeleri kullandı;
Babam bana mesaj attı, dedi ki: "Hayırlı olsun. Ailece bulunduğumuz yere değer katmak için mücadele veriyoruz, sen de bunu layıkıyla yapıyorsun. Devletine, milletine, partine hizmetinde Allah yardımcın olsun. Ben hizmet eden birisiyim. Partimizin bir genel başkanı var: Sayın Özgür Özel. Kim görev yaparsa yapsın, kurumsallığa, kuruma ve kurumun başındaki insana sonsuz saygı gösteren birisiyim. Ben "Değişim" diyen insandım. Ona rağmen divan başkanlığı önerildi. "Çok olaylar çıkacak" denilen yerde çıt çıkmadan kurultay yaptık. Bu saygıyı gördüğüm için dünyanın en mutlu insanıyım. Artık partimizin başında yeni bir genel başkan var. O dönemde de genel başkanımız vardı. Farklı düşünmeme rağmen tek bir noktada kendilerine saygısızlıkta bulunmadım. Bugün de sonsuz saygıyla, genel başkanımın işini yapmasına en üst seviyede destek olurum. Yanında olurum.
ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ! "DEĞİŞİM BEN BAŞKAN OLANA KADAR BİTMEYECEK" MESAJI
İmamoğlu "Değişim süreci devam edecek" diyerek Özgür Özel'e aba altından sopa göstermeyi ihmal etmedi. "Ben başkan olana kadar değişim" mesajı verdi.
29 Mayıs'ta bu bahçede açıkladınız değişimle 5 Kasım'da gerçekleşen değişim aynı mı?
Değişim bir anda tam anlamıyla olacak bir şey değil. Zamana ihtiyacı var. Ama şu anda benim elbette ki arzu ettiğim noktada önemli bir adım atılmıştır. Ama bu bir anda bitecek bir şey değil. Süreç devam edecek.
Nereye kadar?
Partimiz yerelde ve genelde iktidar olana kadar. Başardığımızda gerçek anlamda değişimi başardık diyebiliriz.
HEDEPKK VE İP'E İTTİFAK MESAJI
HEDEPKK ve İYİ Parti'ye 'Yerel seçimde İstanbul İttifakı yapalım' mesajı veren İmamoğlu, "İBB'yi tekrar kazanacağız" iddiasında bulunarak İstanbul'da en az 25 ilçeyi kazanma konusunda kararlılığımız var. Doğru toplumsal ittifakları kurabilirsek, İstanbul İttifakı'nı uygulayabilirsek üstüne bile çıkabiliriz" dedi.