Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğinin gölgesinde 37 gündür Gazze'yi aralıksız vuruyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı. Kent tam anlamıyla harabeye dönerken; mazlum Filistinliler zorla göçe zorlanıyor, barınma imkanları günden güne azalıyor.

Gazze Şeridi'ni hedef alan siyonist saldırılarda bugüne kadar 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın 10 bin 812 Filistinli şehit düştü. Gazze'deki yetkililer enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını duyurdu.





ELLER GAZZE İÇİN SEMAYA KALKTI

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Eyüp Sultan Camii'nde eller Filistinli mazlumlar için semaya kalktı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazı için gittiği Eyüp Sultan Camii'nde, Filistin'de yaşayanlar ve hayatını kaybedenler için camiye gelenler ile birlikte dua etti.



Okunan Kur'an-ı Kerim sonrası edilen dualar ile Ali Erbaş camiden ayrıldı.

