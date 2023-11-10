Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel yorumu: Sen de kaybedeceksin

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu parti koltuğunu 13 yıl sonra kaybetti.
'Değişim' sesleriyle ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, 812 oyla CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu parti koltuğunu 13 yıl sonra kaybetti.
'Değişim' sesleriyle ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, 812 oyla CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
Genel Başkanlık seçimlerini yapıldığı kurultayda Özgür Özel'in de tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermesi parti içi değişimin olmadığının bir göstergesiydi.
İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı:
SORU: Bildiğiniz gibi ana muhalefet partisi CHP'de geçen hafta genel başkan değişimi yaşandı. Bu konudaki düşüncelerinizi yaklaşan yerel seçimler bağlamında alabilir miyiz?
Biz ne dedik? Bay Bay Kemal dedik. Dediğimiz oldu mu? Oldu. Bunu ilk söylediğimiz zaman yapsaydı bu kadar olumsuz olmayacaktı. Ama o zaman durum çok farklıydı. Bunların birbirinden farkı yok. Bunu zaten söyledim. Ne dedim? Al birini vur öbürüne. Biri Demirtaş'a selam gönderiyor. Biri Kavala'ya selam gönderiyor. Aynı şekilde diğeri de onlara selam veriyor. Şimdi bunlar hala Demirtaş'a selam gönderirsem ben güçlenirim havasındalar. Kavala'ya selam gönderirsem güçlenirim diye düşünüyorlar.
Yahu güçlenemezsin. Sen de kaybedeceksin. Öbürü de kaybedecek. Eğer bu parti Atatürk'ün partisiyse Atatürk'ün partisinde milli olmayan, yerli olmayan kimse barınamaz ve barınamayacaktır. Şimdi 31 Mart bunun kantarı olacak ve bu kantarda İstanbul, Ankara başta olmak üzere inşallah Cumhur İttifakı gereğini yapacaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi başına kimi getirirse getirsin değişmez, değişemez."
Öte yandan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ile Anıtkabir'de tokalaştı.