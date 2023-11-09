CHP'de "Eş 'tavşan'lık!" Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i markaja aldı! Beraber gezecekler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.
Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu'nun Özel'i il gezilerinde gölge gibi takip edeceği öğrenildi.
BİRLİKTE HATAY'A GİDECEKLER
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Şaban Sevinç sosyal medya üzerinden, "CHP başlıyor..." notuyla bir görsel paylaştı.
Görselde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yan yana pozu yer alırken ikilinin 12 Kasım'da birlikte Hatay'da olacaklarına ilişkin bilgi verildi.
HDP'DE OLDUĞU GİBİ EŞ BAŞKANLIK MI?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay'a gitmesi hem HDP'de olduğu gibi "Eş Başkanlık" hem de "Tavşana sıkı markaj" yorumlarına sebep oldu.
EMANETÇİ BAŞKAN
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de rotayı İBB'ye kırarak Özgür Özel'i destekleyeceğini açıklamıştı.