CHP'de "Eş 'tavşan'lık!" Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i markaja aldı! Beraber gezecekler

Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" diyerek 'tavşan aday' formülünü tescillemişti. Yaşananlar Özgür Özel için 'emanetçi başkan' yorumlarını da beraberinde getirirken Kurultayın ardından bu daha görünür oldu.



"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU

Kurultay gecesi Ekrem İmamoğlu paylaştığı fotoğrafla Özgür Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı verdi.

İmamoğlu'nun "Lider benim" pozu sonrası Ekremci medya da harekete geçti.







ÖZGÜR ÖZEL'E MESAJ... "DEĞİŞİMİN ÖNDERİ İMAMOĞLU"

Saymaz, "Özel'in elini kaldırmak, 28 Mayıs'tan beri yan yana yürüdüğü, değişimin önderi İmamoğlu'na düştü" diyerek İmamoğlu'nu 'değişimin önderi' ilan etti.





CHP'YE HDPKK MODELİ: İMAMOĞLU EŞBAŞKAN

Saymaz, bununla da yetinmedi CHP'ye HDPKK modeli çizdi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi.



Saymaz şu ifadeleri kullandı;



"CHP, şimdiden sonra iki genç siyasetçinin fiili eşbaşkanlığıyla Türkiye'nin ikinci yüz yılına giriyor. CHP'den ümitlerini kesenlerin yaş evinde düğün bayram var. San ki kurultay değil, seçim kazandılar." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN