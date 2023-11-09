’Özel’ haber! Özgür Özel kurultayda etrafa gülücük saçıp durdu! Timsah gözyaşlarını dökmeyi ihmal etmedi

7 Mart 2023KEMAL BEY İÇİN AĞLADI
7 Mart 2023KEMAL BEY İÇİN AĞLADI
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı oldu. Son kez grup toplantısında konuştu. İşte o gün Özgür Özel, üzüntüden gözyaşlarına boğuldu!
15 Eylül 2023
ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Aynı Özel, birkaç ay sonra "değişim şart" diye buyurdu. İmamoğlu'nun yanında durdu. Kemal Bey'in karşısına çıkan ilk isim oldu!
5 Kasım 2023
KOLTUĞU KAPTI
Ve allem edip kallem edip CHP liderliği koltuğuna oturdu! Kurultayda etrafa gülücük saçıp durdu! Aslında timsah gözyaşları döktüğünü ortaya koydu!