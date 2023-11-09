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'Özel' haber! Özgür Özel kurultayda etrafa gülücük saçıp durdu! Timsah gözyaşlarını dökmeyi ihmal etmedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde entrika dolu kurultay sürecinin ardından yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Özel kurultayda etrafa gülücük saçıp durdu! Aslında timsah gözyaşları döktüğünü ortaya koydu. İşte CHP'nin 8. Genel Başkanı Özel'in Kılıçdaroğlu'na tarih tarih ihaneti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Kasım 2023 Güncelleme 09 Kasım 2023, 07:01
’Özel’ haber! Özgür Özel kurultayda etrafa gülücük saçıp durdu! Timsah gözyaşlarını dökmeyi ihmal etmedi

7 Mart 2023KEMAL BEY İÇİN AĞLADI



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı oldu. Son kez grup toplantısında konuştu. İşte o gün Özgür Özel, üzüntüden gözyaşlarına boğuldu!




15 Eylül 2023
ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Aynı Özel, birkaç ay sonra "değişim şart" diye buyurdu. İmamoğlu'nun yanında durdu. Kemal Bey'in karşısına çıkan ilk isim oldu!



5 Kasım 2023
KOLTUĞU KAPTI
Ve allem edip kallem edip CHP liderliği koltuğuna oturdu! Kurultayda etrafa gülücük saçıp durdu! Aslında timsah gözyaşları döktüğünü ortaya koydu!

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