"AİLENİN LİDERLERİ DEĞİŞEBİLİR, BU DA GAYET DOĞALDIR" Genel başkanlığı döneminde elinden geldiği kadar çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bazen arkadaşları sürükledim, bazen beraber çalıştık ve bazen çalışmalarda aksaklıklar oldu. Bütün bunların hepsini biliyorum ama bir şekliyle hepimiz beraber çalıştık, çaba harcadık. Sizler günün 24 saatinde gelen telefonlara yanıtlar verdiniz, bizler gelen iletilere yanıt vermeye çalıştık. Kişisel olarak bana gelenlere ayrıca yanıt vermeye çalıştım ama sonuçta güzel bir aileyiz ve bu ailenin devamı gerekiyor. Ailenin liderleri değişebilir, bu da gayet doğaldır. Hayatın akışı içinde buna bakmamız gerekiyor ama sonuçta parti hepimizin partisidir" dedi.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZLE VEDALAŞTI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayında genel başkanlık seçimlerini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu , parti genel merkezinde görev yapan personelle vedalaştı. Ailenin liderlerinin değişebileceğini, bunun da gayet doğal olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR HEPİNİZE ŞİMDİLİK HOŞÇA KALIN DİYORUM"

Kılıçdaroğlu, toplumun her kesimiyle sağlıklı diyaloglar kurmaya çalıştıklarına vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:

"Giremediğimiz mahallelere girmeye, giremediğimiz evlere girmeye, onlarla beraber olmaya, onların dertlerini dinlemeye ve onlara yönelik çözümlerimizi aktarmaya çalıştık. Bu süre içerisinde hepiniz destek verdiniz. Verdiğiniz her bir destek için hepinize yürekten teşekkür ederim. Dolayısıyla partiyi bırakıp ayrılan değil, partinin bir neferi olarak çalışmaya devam eden bir kişi olarak bu söylemleri öyle algılamanızı isterim. Her birimiz CHP için çalışacağız, iktidarı için çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Bugüne kadar hafızamızda biriktirdiğimiz ve kamuoyuyla paylaştığımız bütün projelerimizi yine bir şekliyle güncelleyerek, büyüterek ve yeni projeler ekleyerek toplumun önüne çıkaracağız. Tekrar hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum."

Kılıçdaroğlu'nun "şimdilik hoşça kalın" sözleri yeniden genel başkanlık için zorlayacak mı? sorusunu akıllara getirdi.

"BUNDAN SONRA YAPILACAKLARI KONUŞTUK"

Özel, TBMM'deki mazbata töreninin ardından Söğütözü'ndeki parti genel merkezine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i gelişinde kapıda karşıladı. Özel ve Kılıçdaroğlu daha sonra partililerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı.

Özel, burada basına kapalı yapılan törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralarak genel başkanlık görevine başladı. Görüşmenin 45 dakika baş başa, 15 dakika da heyetler arasında gerçekleştiği bildirildi.

Devir teslimin ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı.

ÖZGÜR ÖZEL EKREM İMAMOĞLU'NUN TAVŞAN ADAYI

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olarak biliniyor. Öyle ki İBB Başkanı seçimin ardından "Değişim" diyerek Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. Kılıçdaroğlu'nu tek başına deviremeyeceğini anlayan İmamoğlu daha sonra rotayı İBB'ye kırararak Özgür Özel'e destek açıkladı.

İmamoğlu bu hamle ile 2028 adaylığı için gelecek planları yaparken Özgür Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyerek bunu açık etmişti.