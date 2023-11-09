FETÖ’nün kanlı darbe girişimine karşı destansı direniş! Ankara Emniyet Müdürlüğü paylaştı: 15 Temmuz’a ait yeni görüntüler

15 Temmuz 2016'daki tarihi direnişin üzerinden tam 7 yıl geçti.
15 Temmuz 2016'daki tarihi direnişin üzerinden tam 7 yıl geçti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı.
Hain darbe girişiminde 252 vatandaş ve askerimiz şehit oldu.
Hükümetten 15 Temmuz'a ilişkin peşi sıra açıklamalar yapıldı. Söz konusu açıklamalarda "Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" mesajı verildi.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınladı.
'O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız' mesajı ile yayınlanan görüntülerde, darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldırı yaptığı anar yer aldı.
15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamera görüntülerinde, bina girişi TOMA'lar ile kapatılıyor.
Daha sonra kapalı haldeki yol saat 00.21'de TOMA'ların darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı tanklar tarafından itilerek açılmaya çalışılıyor.
Tank ile 2 TOMA'nın karşı karşıya kaldığı anlarda yoğun silah sesleriyle birlikte çatışma başlıyor. Vatandaşların ve polislerin, darbecilerin karşılarında durmaları da kayıtlarda yer alıyor.