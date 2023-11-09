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Başkan Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 15:48 Güncelleme 09 Kasım 2023, 15:48
Başkan Erdoğan, Özbekistan’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.

İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, Ankara'ya "TUR" uçağıyla TSİ 15.20'de hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile bazı yetkililer uğurladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı yetkililer de Ankara'ya gitti.

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