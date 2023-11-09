Son dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut’tan Filistinli doktorlara destek!

Katil İsrail, Gazze'de 34 gündür soykırım yapıyor. Netanyahu'nun kadın çocuk demeden düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı. İsrail'in katliamına en büyük tepki gösteren ülke Türkiye oldu. Başkan Erdoğan Netanyahu'nun savaş suçlusu olarak ilan edilmesi için elinden geleni yapacağını açıkladı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser hastası çocukların Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. Katil İsrail'in saldırılarında Filistinli doktorların cesur duruşu ve her ne pahasına olursa olsun gelen yaralıları tedavi etme çabası dünya tarafından dakika dakika izlendi.

CESUR FİLİSTİN DOKTORLARI!

Konuyla ilgili TBMM'de bir basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Filistinli doktorların cesaretine dikkat çekti. Durgut, Meclis'te doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söyledi. İsrail'in "Tahliye edin yoksa vuracağız" diyerek tehdit ettiği Al Awda Hastanesi doktorlarının, "Acılar bitene kadar biz burada kalacağız" dediğini aktaran Durgut, Filistinli sağlık çalışanlarının, yaralıları kurtarmak için gayret gösterdiğini dile getirdi. AK Parti'li Durgut, Filistinli doktorların ve sağlık çalışanlarının, onurlu ve cesur duruş sergilediğini vurguladı.