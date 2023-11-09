Başkan Erdoğan’dan Özbekistan’da diplomasi trafiği! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi kapsamında Özbekistan 'ın başkenti Taşkent'te. Erdoğan, zirve marjında ikili görüşmelere başladı. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

"Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ile Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve dünya barışına hizmet edeceğini belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatının, düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi."

GÜNDEM GAZZE Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için Özbekistan 'ın başkenti Taşkent'te bulunan Başkan Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar, güncel bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ulaştığı nokta ve sivillere insani yardım ulaştırma çabalarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında her geçen yıl artan ticaret hacminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, enerji, madencilik, gıda, tekstil ve diğer sektörler de dahil olmak üzere endüstriyel işbirliğinde yeni projelerin teşvik edilmesinin önemini vurguladı."

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te önemli açıklamalarda bulundu.İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve Batı'nın ikiyüzlülüğüne sert tepki gösteren Erdoğan,ifadelerini kullandı.