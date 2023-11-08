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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'den aile fotoğrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraathan Haşimova aile fotoğrafı çektirdi.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 20:03 Güncelleme 08 Kasım 2023, 20:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’den aile fotoğrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarına devam ediyor.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraathan Haşimova aile fotoğrafı çektirdi.

ERDOĞAN'IN PROGRAMI
Başkan Erdoğan'ın yarın gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılması ve hitapta bulunması bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Zirve çerçevesinde Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu teşkilatın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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