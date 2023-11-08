Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’den aile fotoğrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent 'te temaslarına devam ediyor.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraathan Haşimova aile fotoğrafı çektirdi.