Son dakika: Çalışma arkadaşını İsrail’in saldırısında kaybeden Filistinli muhabirden yürek yakan feryat: Öldürüleceğiz

İsrail'in Gazze'yi yerle bir eden vahşi bombardımanına, geçen hafta kara operasyonu da eklendi. Yaklaşık bir aydır Gazze Şeridi'ni bombalayan İsrail savaş uçakları, 9 bini aşkın Filistinliyi öldürdü.
İsrail'in Gazze'yi yerle bir eden vahşi bombardımanına, geçen hafta kara operasyonu da eklendi. Yaklaşık bir aydır Gazze Şeridi'ni bombalayan İsrail savaş uçakları, 9 bini aşkın Filistinliyi öldürdü.
2,3 milyon insanın sıkışıp kaldığı 41 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridinde, güvenli hiçbir yer yok. Savaşın ilk günlerinde Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlardan güneye gitmelerini isteyen İsrail ordusu, tahliye bölgesini de aralıksız bombardımana tuttu.
İsrail saldırılarında can veren 9 bin 61 kişiden 3 bin 760'ı çocuk. Uluslararası örgütler ve Filistinli kaynaklar, bina enkazlarından çıkarılamayan yüzlerce kurbanın olduğunu da ekliyor.
Dünyanın gözü önünde katliama girişen İsrail'in bombardımanında onlarca gazeteci de yaşamını yitirdi. Filistinli gazeteciler birliği, 7 Ekim'den bu yana 27 üyesinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Uluslararası yayın organları için çalışan sekiz gazeteci de yine İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi.
YARIM SAAT ÖNCE YAYINDAYDI
Son olarak Filistin televizyonunda çalışan Muhammed Ebu Hattab aile üyeleriyle birlikte İsrail bombardımanında can verdi. Gazetecinin ölmeden kısa süre önce yayın yaptığı ortaya çıktı.
Hattab ailesinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yaşadığı ev, İsrail tarafından vuruldu. Hastane kaynakları, gazeteci Muhammed Ebu Hattab'la birlikte 11 aile üyesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Muhammed Ebu Hattab'la yan yana onlarca haber sunmuş Filistinli gazeteci Selman Beşir, arkadaşının ölümünü anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.
Üstündeki 'Press' yazan yeleği çıkaran Beşir, "Artık daha fazla dayanamıyoruz, tükendik. Öldürüleceğiz, su yalnızca an meselesi. Koruma yok, dokunulmazlık yok" deyip şöyle devam etti:
"Giydiğimiz bu yeleklerin hiçbir koruyuculuğu yok. Bu kaskların hiçbir kıymeti yok. Hiçbir gazeteciyi korumuyor. Birer birer hayatımızı kaybediyoruz. Arkadaşımız Muhammed Ebu Hattab sadece yarım saat önce burada canlı yayındaydı. Şimdi kendisi, eşi, oğlu ve kardeşi dünyaya veda etti."Muhabirin hastane önünden feryadı canlı yayında ekrana gelirken, Filistin'in resmi televizyon kanalı Filistin TV'nin sunucusunun da gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
CENAZENİN ÜSTÜNE YELEĞİ KONULDU
Hattab ailesinden 12 kişinin cenazeleri, bugün Han Yunus'ta toprağa verildi. Gazeteci Muhammed Ebu Hattab'ın çalışırken giydiği 'Press' yazan yeleği ve kullandığı mikrofonu, cenazesinin üstüne konuldu.
Yakınları aile üyelerine gözyaşları içinde veda ederken, saldırıdan yaralı kurtulan gazetecinin eşi Slam'ın Muhammed Ebu Hattab'a vedası yürek burktu.
AFP, savaş öncesinde haber kuruluşlarının Gazze Şeridi'nin merkez şehri Gazze'de ofisleri bulunduğunu hatırlatıyor. Ajans, İsrail bombardımanının başlamasıyla medya kuruluşlarının bürolarını güneye taşıdığını ancak burada da saldırıdan kurtulamadığını ekledi.