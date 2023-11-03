Son dakika: Çalışma arkadaşını İsrail’in saldırısında kaybeden Filistinli muhabirden yürek yakan feryat: Öldürüleceğiz

İsrail 'in Gazze 'yi yerle bir eden vahşi bombardımanına, geçen hafta kara operasyonu da eklendi. Yaklaşık bir aydır Gazze Şeridi 'ni bombalayan İsrail savaş uçakları, 9 bini aşkın Filistinliyi öldürdü.

2,3 milyon insanın sıkışıp kaldığı 41 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridinde, güvenli hiçbir yer yok. Savaşın ilk günlerinde Gazze 'nin kuzeyinde yaşayanlardan güneye gitmelerini isteyen İsrail ordusu, tahliye bölgesini de aralıksız bombardımana tuttu.

İsrail saldırılarında can veren 9 bin 61 kişiden 3 bin 760'ı çocuk. Uluslararası örgütler ve Filistinli kaynaklar, bina enkazlarından çıkarılamayan yüzlerce kurbanın olduğunu da ekliyor.

Dünyanın gözü önünde katliama girişen İsrail'in bombardımanında onlarca gazeteci de yaşamını yitirdi. Filistinli gazeteciler birliği, 7 Ekim'den bu yana 27 üyesinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Uluslararası yayın organları için çalışan sekiz gazeteci de yine İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi.