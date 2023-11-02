TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Saraybosna’da Gazze mesajı: Hesap verecekler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, içinde bulunan üniversitenin kuruluş günlerini, hatta kuruluşundan önceki günlerini hatırlayan birisi olarak 20 yılda ne kadar büyük mesafe alındığını ne kadar verimli sonuç elde edildiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Kurtulmuş, üniversitenin 20'nci yılının, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini ve bunun da ayrıca bir anlamlı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, cumhuriyetin ikinci asrında her alanda daha güçlü, dünyanın dört bir tarafındaki dostlarıyla, kardeşleriyle daha hakkaniyetli, daha adil bir dünya kurmak için mücadele edebilmesi için dua ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Burada okuyan kardeşlerimizin, evlatlarımızın ve Bosna Hersekli dostlarımızın da Türkiye'nin bu tarihsel yürüyüşünde yol arkadaşlarımız olduğunuzu bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuştu. Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin "bir başarı öyküsü" olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ümit ederim ki nice 20 yıllar Bosna Hersek halkına, Balkan coğrafyasındaki gençlere ve dünyaya başarılı bir şekilde hizmet ederek sayılı üniversitelerden birisi olması mümkün olur." dedi.