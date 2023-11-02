İstanbul'da "Kalkan" operasyonu: 512 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen "Kalkan" operasyonlarında 512 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.



İSTANBUL ESENYURT'TA DÜZENLENEN "KALKAN" OPERASYONLARINDA 5⃣1⃣2⃣ DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

''DÜZENSİZ GÖÇMEN OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE'' BU DÜZENSİZ GÖÇMENLERDEN 3⃣1⃣8⃣'İNE EVİNİ KİRAYA VEREN 4⃣1⃣ EV SAHİBİNE PARA CEZASI UYGULANDI !



İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet… pic.twitter.com/mwzt1bXAGn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 2, 2023





İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

İSTANBUL ESENYURT'TA DÜZENLENEN "KALKAN" OPERASYONLARINDA 5⃣1⃣2⃣ DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

''DÜZENSİZ GÖÇMEN OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE'' BU DÜZENSİZ GÖÇMENLERDEN 3⃣1⃣8⃣'İNE EVİNİ KİRAYA VEREN 4⃣1⃣ EV SAHİBİNE PARA CEZASI UYGULANDI !

İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İstanbul Esenyurt ilçesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği konutlarda, metruk binalarda, park bahçelerde, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

452 Polis ve Göç Başkanlığımız ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi. 512 düzensiz göçmenden 318' i kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalanmıştır. Bu göçmenlerin kaçak göçmen olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine para cezası uygulanmış ve evleri kapatılarak mühürlenmiştir.

Uygulama kapsamında Esenyurt'un çeşitli yerlerine 30 sabit noktada Mobil Göç Noktası kuruldu. Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 512'sinin düzensiz göçmen oldukları tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum🇹🇷

DÜZENSİZ GÖÇMEN VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNİN HER AN ENSELERİNDEYİZ.

Onlara göz açtırmayacağız❗️

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷