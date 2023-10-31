Seçimlik Mücahid amansız riyakar! Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler... "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"





SEÇİMLİK GAZZE VE FİLİSTİN MÜCAHİDİ

7 Ekim'den bu yana sessiz, etkisiz ve cılız duruşuyla tüm dikkatleri ve tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu'nun şimdilerde Filistin ve Gazze'yi hatırlaması büyük tepki çekti.



Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinden önce "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır." diye haykırıyordu. 7 Ekim'den bu yana sessiz, etkisiz ve cılız duruşuyla tüm dikkatleri ve tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu'nun şimdilerde Filistin ve Gazze'yi hatırlaması büyük tepki çekti.Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinden öncediye haykırıyordu.





Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun 14-28 Mayıs seçimleri öncesi Filistin ile ilgili attığı tweet



Yine geçtiğimiz seçim dönemlerinde Filistin atkıları takıp kürsülerde boy gösteriyor, "Kudüs, Filistin bizim davamız" diyordu. Kılıçdaroğlu'nun günlerce susup, yerel seçim ve kurultaya günler kala 'Filistin' ahkamı kesmesi, izlediği riyakar siyaseti de açık etti. Yine geçtiğimiz seçim dönemlerinde Filistin atkıları takıp kürsülerde boy gösteriyor, "Kudüs, Filistin bizim davamız" diyordu. Kılıçdaroğlu'nun günlerce susup, yerel seçim ve kurultaya günler kala 'Filistin' ahkamı kesmesi, izlediği riyakar siyaseti de açık etti.





Şu detayı hatırlamakta da fayda var...



MÜCAHİD KILIÇDAROĞLU!

Saadet Partisi,



Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullanmış, "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" demişti. Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu 'nu 'mücahid' ilan etmişti.Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullanmış, "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" demişti.