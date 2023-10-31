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Seçimlik Mücahid amansız riyakar! Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler... "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"

Seçimlik 'Mücahid' Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim ve kurultaya giderayak birden Filistin ve Gazze'yi hatırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin Gazze için seferber oluşunu görmezden gelip Büyük Filistin Mitingi'ni karalamaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Ey Erdoğan, iktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin. Orta Doğu'ya barış ve huzur nasıl gelecekmiş göreceksin o zaman" sözleriyle rol çalmak istedi. Rusya - Ukrayna savaşında Kiev'den yana saf tutup "Savaşta taraf olalım" mesajı veren Kılıçdaroğlu hakkında "Filistin sorununu da İsrail'e teslim olarak çözer" yorumları yapıldı.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 16:05 Güncelleme 31 Ekim 2023, 16:24
Seçimlik Mücahid amansız riyakar! Kılıçdaroğlu’ndan akla ziyan sözler... Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim
Türkiye yerel seçimlere giderayak Cumhuriyet Halk Partisi'nin algı ve kara propaganda odaklı kirli siyasetine şahitlik ediyor.
Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler



Bu durumun son örneği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Filistin' çıkışıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Kılıçdaroğlu, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım üzerinden siyaset devşirdi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin seferber oluşunu görmezden geldi.


AKLA ZİYAN SÖZLER: "ERDOĞAN İKTİDARI VERSİN FİLİSTİN SORUNUNU ÇÖZELİM"
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ey Erdoğan, iktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin. Orta Doğu'ya barış ve huzur nasıl gelecekmiş göreceksin o zaman" sözleriyle rol çalmak istedi.

Bilindiği üzere Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşta, Ukrayna'da yana saf tutmuştu.




UKRAYNA'DAN YANA SAF TUTTU, ŞİMDİ İSRAİL'E Mİ TESLİM OLACAK?
Ankara'nın izlediği tarafsız politika ve oynadığı kilit rolü görmezden gelen Kılıçdaroğlu, "savaşta taraf olalım" mesajı vermiş, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz" demişti.

Bu somut örnek göz önünde bulundurulduğunda "Kılıçdaroğlu, Filistin sorununu İsrail'e teslim olarak mı çözecek?" sorusu akıllara geldi.


SEÇİMLİK GAZZE VE FİLİSTİN MÜCAHİDİ
7 Ekim'den bu yana sessiz, etkisiz ve cılız duruşuyla tüm dikkatleri ve tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu'nun şimdilerde Filistin ve Gazze'yi hatırlaması büyük tepki çekti.

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinden önce "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır." diye haykırıyordu.


Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun 14-28 Mayıs seçimleri öncesi Filistin ile ilgili attığı tweet

Yine geçtiğimiz seçim dönemlerinde Filistin atkıları takıp kürsülerde boy gösteriyor, "Kudüs, Filistin bizim davamız" diyordu. Kılıçdaroğlu'nun günlerce susup, yerel seçim ve kurultaya günler kala 'Filistin' ahkamı kesmesi, izlediği riyakar siyaseti de açık etti.


Şu detayı hatırlamakta da fayda var...

MÜCAHİD KILIÇDAROĞLU!
Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' ilan etmişti.

Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullanmış, "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" demişti.
Seçimlik Mücahid! Filistin atkılarıyla kürsü şovu yapıp Kudüs dersi veren Kılıçdaroğlu şimdilerde Gazzedeki İsrail soykırımına sessiz

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Seçimlik Mücahid amansız riyakar! Kılıçdaroğlu’ndan akla ziyan sözler... Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim
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