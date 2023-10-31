MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ATV’de yayınlanan Tatlı Sert programı ve Müge Anlı’ya övgü dolu sözler: “Sanat Okulu Projesi” bizim nazarımızda değerli bir girişimdir

Canlı yayında Müge Anlı Ve Dostları Sanat Okulu projesine dair konuşan Müge Anlı, "Bunlar bizi bir araya getiren başarılar. Çocukları sokaktan alıp okula getireceğiz. İsteyen herkesin gelebileceği projeyi önce İstanbul'da ardından tüm Türkiye'de başlatacağız. Okulla ilgili çok hayalim var. Milli Eğitim Bakanımızla da görüşüp bir an önce hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun canlı olması milli varlığımızın iftihar edilecek hasletlerinden birisidir. Türk kültür ve medeniyetinin ağırlık merkezi insandır. Nitekim inancımıza göre insan yaratılmışların en şereflisidir. Bizim anlayışımıza göre insan insana yar ve yuva olmalıdır.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 31 EKİM 2023 (SON BÖLÜM) İZLE

ATV'de dikkat çeken programlara imza atan Sayın Müge Anlı; aynı zamanda sosyal yaraların sarılmasına, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya takdir edilecek ölçülerde devam etmekte, destek vermektedir. Sayın Anlı'nın başlatmış olduğu "Aşevleri Projesi"nin yanı sıra Roman kardeşlerimizi kapsayan "Sanat Okulu Projesi" bizim nazarımızda değerli bir girişimdir.

Roman kardeşlerimizin yanındayız, onların lehine olacak şekilde elimizden ne geliyorsa yapmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle Sayın Müge Anlı'yı kutluyor, başarılı ve duyarlı çalışmalarının devamını diliyorum.