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    • 12.10.2022 22:23
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    • 12.10.2022 22:42
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    Dünya, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı takdir ediyor Kılıçdaroğlu ABD'den karşı çıkıyor: "Savaşta taraf olalım"

    ABD'deki icazet seferi hüsranla sonuçlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili Türkiye'nin kilit rolünü zedeleyecek tepki çeken açıklamalarda bulundu. Ankara'nın izlediği tarafsız politika ve oynadığı kilit rolü görmezden gelen Kılıçdaroğlu, "savaşta taraf olalım" mesajı verdi. CHP lideri, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

    takvim.com.tr
    İşte Kılıçdaroğlu vizyonu: Savaşta taraf olalım

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD'ye başlattığı 'icazet' seferi deyim yerindeyse hüsranla sonuçlandı.

    Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerle değil görüşme randevu bile alamayan CHP heyeti, fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığındı.

    FİYASKOYU PERDELEMEK İÇİN "ABD'YE İHTİYACIMIZ YOK" MESAJI
    İmaj yükseltmek isteyen CHP yönetimi, "Bay Kemal adaylık icazetini ya altılı masadan alır ya milletten alır. Amerika'ya bizim ihtiyacımız yok" açıklamasını yaptı.



    Ziyaret nedeniyle kendi mahallesinde dahi hedef tahtasına konan Kılıçdaroğlu, ABD'de tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

    "UKRAYNA'NIN YANINDA YER ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
    CHP lideri, tüm dünyanın Türkiye'nin rolünü övdüğü ortamda Ukrayna'dan taraf olunması gerektiğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin barış diplomasisini sekteye uğratacak sözler



    TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINA DA KARŞI
    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle Moskova yönetimine ambargo uygulayan ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri; enflasyon, enerji ve gıda krizi gibi büyük sorunlarla karşı karşıya geldi.

    AB ülkeleri yaklaşan kış ayları öncesinde ne yapacağını kara kara düşünürken, Türkiye enerji konusunda elini oldukça güçlü tutuyor.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki arabulucu rolü nedeniyle tüm dünyada takdir ediliyor.

    Dünya Başkan Erdoğan'ı takdir ederken Kılıçdaroğlu ise tam tersi bir politika izlenmesi gerektiğini savundu!

    İşte Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısının yakın dönemde dünya basınında yer alan yansımaları;

    "ERDOĞAN SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ"
    Savaşın ağır sonuçları, tüm ülkeleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği bu dönemde Türkiye'nin üstlendiği ara buluculuk dünya basınında da oldukça geniş bir yer buldu.

    ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Başkan Erdoğan'ın, tahıl koridoru ve esir takası anlaşmalarındaki diplomatik çaba ve başarısından övgüyle söz edildi.

    Ülkelerin tavırlarının savaşın gidişatına göre değiştiği yazılan makalede, Türkiye'nin hala bir arabulucu konumunda olduğunun altı çizildi.



        BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK ZAFERLERİ
        Tahıl koridoru anlaşmasının yanı sıra, esir takası anlaşmasının da Türkiye sayesinde yapıldığı vurgulanan makalede, Erdoğan'ın diplomatik başarısına yer verildi.

        Makalede, "Erdoğan hem Kremlin ile 'açık hatları' koruyor hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Kırım da dahil olmak üzere tüm topraklarının kurtarılmasını desteklediğini yineliyor." denildi.

        "ERDOĞAN TARAFLARIN YAKINLAŞMASINA YARDIMCI OLDU"
        Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin mübadele edildiğini duyurmuştu.

        Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana en kapsamlı esir takası Avrupa basınının gündeminde yer almıştı.

        Manşetlerde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mübadelenin başarılı şekilde devam etmesi için tarafların yakınlaşmasına yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı.



        "ARA BULUCU OLABİLECEK TEK LİDER"
        Başkan Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenskiy ile yürüttüğü iyi ilişkiler dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

        Rus Komsomolskaya Pravda gazetesi, "Erdoğan bu savaş süresince Avrupa güvenliğinin ana ara bulucusu haline geldi" yorumunu yaptı.

        Moskovskiy Komsomolets gazetesi de Cumhurbaşkanı`nın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.
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        İşte Kılıçdaroğlu vizyonu: Savaşta taraf olalım
        Haberler Güncel Dünya, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı takdir ediyor Kılıçdaroğlu ABD'den karşı çıkıyor: "Savaşta taraf olalım"
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