Dünya, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı takdir ediyor Kılıçdaroğlu ABD'den karşı çıkıyor: "Savaşta taraf olalım"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD'ye başlattığı 'icazet' seferi deyim yerindeyse hüsranla sonuçlandı.
Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerle değil görüşme randevu bile alamayan CHP heyeti, fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığındı.
FİYASKOYU PERDELEMEK İÇİN "ABD'YE İHTİYACIMIZ YOK" MESAJI
İmaj yükseltmek isteyen CHP yönetimi, "Bay Kemal adaylık icazetini ya altılı masadan alır ya milletten alır. Amerika'ya bizim ihtiyacımız yok" açıklamasını yaptı.
Ziyaret nedeniyle kendi mahallesinde dahi hedef tahtasına konan Kılıçdaroğlu, ABD'de tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
"UKRAYNA'NIN YANINDA YER ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
CHP lideri, tüm dünyanın Türkiye'nin rolünü övdüğü ortamda Ukrayna'dan taraf olunması gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINA DA KARŞI
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle Moskova yönetimine ambargo uygulayan ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri; enflasyon, enerji ve gıda krizi gibi büyük sorunlarla karşı karşıya geldi.
AB ülkeleri yaklaşan kış ayları öncesinde ne yapacağını kara kara düşünürken, Türkiye enerji konusunda elini oldukça güçlü tutuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki arabulucu rolü nedeniyle tüm dünyada takdir ediliyor.
Dünya Başkan Erdoğan'ı takdir ederken Kılıçdaroğlu ise tam tersi bir politika izlenmesi gerektiğini savundu!
İşte Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısının yakın dönemde dünya basınında yer alan yansımaları;
"ERDOĞAN SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ"
Savaşın ağır sonuçları, tüm ülkeleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği bu dönemde Türkiye'nin üstlendiği ara buluculuk dünya basınında da oldukça geniş bir yer buldu.
ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Başkan Erdoğan'ın, tahıl koridoru ve esir takası anlaşmalarındaki diplomatik çaba ve başarısından övgüyle söz edildi.
Ülkelerin tavırlarının savaşın gidişatına göre değiştiği yazılan makalede, Türkiye'nin hala bir arabulucu konumunda olduğunun altı çizildi.