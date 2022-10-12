Dünya, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı takdir ediyor Kılıçdaroğlu ABD'den karşı çıkıyor: "Savaşta taraf olalım"





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki arabulucu rolü nedeniyle tüm dünyada takdir ediliyor.

Dünya Başkan Erdoğan'ı takdir ederken Kılıçdaroğlu ise tam tersi bir politika izlenmesi gerektiğini savundu!

İşte Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısının yakın dönemde dünya basınında yer alan yansımaları;

"ERDOĞAN SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ"

Savaşın ağır sonuçları, tüm ülkeleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği bu dönemde Türkiye'nin üstlendiği ara buluculuk dünya basınında da oldukça geniş bir yer buldu.

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Başkan Erdoğan'ın, tahıl koridoru ve esir takası anlaşmalarındaki diplomatik çaba ve başarısından övgüyle söz edildi.

Ülkelerin tavırlarının savaşın gidişatına göre değiştiği yazılan makalede, Türkiye'nin hala bir arabulucu konumunda olduğunun altı çizildi.