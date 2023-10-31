Emine Erdoğan’dan Dünya Şehirler Günü’nde programında önemli açıklamalar: İklim krizine karşı elimizde büyük bir güç var

Buradaki konuşmasına, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği acımasız saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, insanlığın çok karanlık günlerden geçtiğini, masum insanlara yönelik günlerdir aralıksız devam eden saldırıların, vicdanlarda onulmaz yaralar açtığını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Programı UN-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan ve bu yılki kutlamalar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde "Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı" temasıyla bir otelde düzenlenen "Dünya Şehirler Günü" programına katıldı.

Emine Erdoğan, kadın-çocuk, yaşlı-genç, Müslüman-gayrimüslim ayırt etmeksizin, hak hukuk gözetmeksizin, dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştirildiğini belirterek, "Filistin'de yalnızca siviller hayatını kaybetmiyor, insanlığın ortak vicdanı ve ortak umudu da pervasızca yok ediliyor. Nefretin, savaşın ve düşmanlığın hızla yayıldığı bugünlerde barış ve adaleti tesis edecek, birlikte yaşama kültürünü pekiştirecek girişimlere hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Bu zulmün bir an önce sona ermesini, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını yürekten diliyorum." diye konuştu.

"İKLİM KRİZİNE KARŞI ELİMİZDE BÜYÜK BİR GÜÇ VAR, SAHİP OLDUĞUMUZ BU AN"

Şehirleri "insanın medeniyet yolculuğunda geliştirdiği düşünce birikiminin bir ürünü, anlam dünyasının bir tezahürü" şeklinde tanımlayan Erdoğan, şehirlerin yalnızca bireyleri bir araya getirmekle kalmadığını, sakinlerinin ortak geliştirdiği kültür ve medeniyeti de somut bir biçimde ortaya koyduğunu, bu düşünceyle şehirlerin, yaşayanlarının kimliğinden bağımsız düşünülemeyeceğini aktardı.

Erdoğan, kentleşmenin durdurulamaz bir hızda arttığı modern dünyada şehirlerin öneminin farklı bir boyut kazandığını belirterek, araştırmaların 2050 yılına kadar her 10 kişiden 7'sinin şehirlerde yaşayacağını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Hızlı kentleşmenin birçok kriz ve sınamayı da beraberinde getirdiğini aktaran Erdoğan, bunun ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan bir tanesinin dünyayı "kaynayan bir küreye" çeviren iklim değişikliği olduğuna dikkati çekti.