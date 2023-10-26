Gazze harabeye döndü! Atom bombasına eş değer yıkım

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atması insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalarda yer edindi. İsrail, o saldırıda kullanılan atom bombasına eşdeğer güçte bombayı sivillerin üstüne yağdırdı. İsrail, 7 Ekim'deki Hamas'ın baskını üzerine Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıda şimdiye kadar 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandı.
ABD'nin 1945'te 2'nci Dünya Savaşı sırasında Japonya Hiroşima'ya attığı atom bombası yaklaşık 13 bin ton TNT patlayıcıya eşdeğerdi.
Bu da İsrail'in bir atom bombası kadar bombayı 18 günde 2.5 milyon insanın üzerine yağdırdığını gösteriyor.