Gazze harabeye döndü! Atom bombasına eş değer yıkım

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atması insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalarda yer edindi. İsrail, o saldırıda kullanılan atom bombasına eşdeğer güçte bombayı sivillerin üstüne yağdırdı. İsrail, 7 Ekim'deki Hamas'ın baskını üzerine Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıda şimdiye kadar 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandı.