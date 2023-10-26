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Gazze harabeye döndü! Atom bombasına eş değer yıkım

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atması insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalarda yer edindi. İsrail, o saldırıda kullanılan atom bombasına eşdeğer güçte bombayı sivillerin üstüne yağdırdı. İsrail, 7 Ekim'deki Hamas'ın baskını üzerine Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıda şimdiye kadar 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 07:59 Güncelleme 26 Ekim 2023, 08:28
Gazze harabeye döndü! Atom bombasına eş değer yıkım 1

ABD'nin 1945'te 2'nci Dünya Savaşı sırasında Japonya Hiroşima'ya attığı atom bombası yaklaşık 13 bin ton TNT patlayıcıya eşdeğerdi.

Gazze harabeye döndü! Atom bombasına eş değer yıkım 2

Bu da İsrail'in bir atom bombası kadar bombayı 18 günde 2.5 milyon insanın üzerine yağdırdığını gösteriyor.

Gazze harabeye döndü! Atom bombasına eş değer yıkım 3

Gazze'den gelen görüntüler 1945'te Hiroşima'da çekilen fotoğrafları aratmıyor.

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