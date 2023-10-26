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Başkan Erdoğan Papa Fransuva ile görüştü: Gazze masada çözüm Kudüs'te

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlalleri ele alındı. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ayrıca üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede, kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olacağını söyledi." denildi.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 11:36 Güncelleme 26 Ekim 2023, 11:55
Başkan Erdoğan Papa Fransuva ile görüştü: Gazze masada çözüm Kudüs’te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlalleri ele alındı.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Papa Fransuva ile görüştü

Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu, tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ayrıca üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede, kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini, yardımların masum sivillere kesintisiz ulaştırılması konusunda herkesin bu çabalara aktif destek vermesi gerektiğini de belirtti.

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