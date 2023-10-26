Başkan Erdoğan Papa Fransuva ile görüştü: Gazze masada çözüm Kudüs’te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlalleri ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 26, 2023





İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.