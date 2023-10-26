MSB duyurdu! Türkiye’den Gazze’ye 9 uçakla 213 ton yardım

HUDUT GÜVENLİĞİ
Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;
- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 7'si FETÖ terör örgütü mensubudur. 3.339 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.
- Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10.413'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 389'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 555 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 179.677 olmuştur. Ayrıca;
- Geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 193 bin adet uyuşturucu hap, 9 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir.
- 01 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 4 bin 900 kilogram uyuşturucu, 194 bin 550 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 34 adet silah ele geçirilmiştir.
FETÖ İLE MÜCADELE
Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında hassasiyetle devam eden FETÖ ile mücadelemiz karalılıkla sürmektedir.
BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra birçok coğrafyada bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir.
Sayın Bakanımız; 19 Ekim'de İran Genelkurmay Başkanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında bir telefon görüşmesi yapmış; 24 Ekim'de kardeş Azerbaycan'a, 25 Ekim'de ise Sırbistan'a resmî ziyaretlerde bulunmuştur.
Azerbaycan ziyaretinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılı" ve "Haydar ALİYEV'in 100'üncü Doğum Yılı" münasebetiyle düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı'nı takip eden Sayın Bakanımız, her iki ziyarette Cumhurbaşkanları ve Savunma Bakanları başta olmak üzere kapsamlı, faydalı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirmiştir.
EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.
Bu kapsamda;
- 2-20 Ekim tarihleri arasında Erciyes Hava İndirme-2023,
- 6-25 Ekim tarihleri arasında Indus Shield,
- 9-20 Ekim tarihleri arasında Deniz Güvenliği,
- 13-22 Ekim tarihleri arasında BREEZE-2023 tatbikatları icra edilmiştir.
Ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılı" ve "Haydar ALİYEV'in 100'üncü Doğum Yılı" münasebetiyle 2023 yılına özel iki tatbikat planlanmıştır. Bunlardan ilki Haydar Aliyev adıyla 19 Nisan-10 Mayıs'ta ülkemizde gerçekleştirilmiş, ikincisi ise Mustafa Kemal Atatürk adıyla 16-25 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'da başarıyla icra edilmiştir.
- 13-27 Ekim tarihleri arasında;
Ocean Sky-2023,
Steadfast Noon,
- 16-27 Ekim tarihleri arasında Çok Uluslu Mayın Harbi,
- 23 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında da Dynamic Marıner/MARE APERTO II tatbikatları icra edilmektedir.
- KKTC'de 23-27 Ekim tarihleri arasında icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatına kara, deniz ve hava unsurlarımız ile katılım sağlanmaktadır.
- 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında ise Katar'da Yırtıcı Şahin-5 tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır.
Yine,
- NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından 20 ve 25 Ekim tarihlerinde Romanya hava sahasında görev icra edilmiş,
- NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eşgüdümlü yürütülen 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' kapsamında da Romanya'da icra edilen "Yüksek Değerlikli Hava Unsurunun Korunması" faaliyetine bugün (26 Ekim) katılım sağlanmaktadır.
- Diğer yandan, NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında, 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO Neptune Strike faaliyetine iştirak edilecektir.
- İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait "ITS MARGOTTINI" tarafından 22-24 Ekim tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti icra edilmiştir. Ayrıca;
- 21-22 Ekim tarihlerinde, Mersin'de icra edilen Avrupa Olimpik Mesafe Triatlon Türkiye Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayan ve Türkiye Triatlon Kademe Şampiyonaları sonrası 2023 yılı Türkiye Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Triatlon Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz.
DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE / İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ
Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları ile insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verilmektedir.
Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin sevkine devam ediyoruz. Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim'de beş adet A400M ve bir adet C-130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır'a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır.
Bu vesileyle İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların ve Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların derhâl sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hem insani yardım konusunda üzerini düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam etmektedir.
Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları;
- Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında,
- Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda,
- Terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.
SORU CEVAP
Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, bir gazetecinin Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğine dair sorusu üzerine "Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerimiz ve uçuşlarımız devam edecek. Orada önemli olan husus, yardımların Gazze'ye ulaşması ve oradaki ortamın hazırlanması. Şu anda malumunuz yardımların Gazze'ye sokulmasında bir sıkıntı var. Ama planlamalar dahilinde Dışişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ile koordineli olarak önümüzdeki dönemde de yardım faaliyetleri devam edecek" yanıtını verdi.
Başka bir gazetecinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için söylediği "Diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz" sözlerini hatırlatarak bu yönde bir planlama olup olmadığını sorması üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:
Sn. Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yapmış ve Türkiye'nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını vurgulamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye olarak ateşkes ve barışa giden, akan kanan durması için çabalarımız devam etmektedir. Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması konusunda da askeri imkân ve kabiliyetlerimiz devrededir.
Türkiye olarak bizim çağrımız, İsrail sivillere yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için hemen bir insani koridor oluşturulmalıdır. İhtiyaç maddelerinin girişine, yaralıların çıkışına, tahditsiz izin verilmelidir.