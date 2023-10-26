MSB duyurdu! Türkiye’den Gazze’ye 9 uçakla 213 ton yardım

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin sevkine devam ediyoruz. Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim'de beş adet A400M ve bir adet C-130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır'a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır" denildi.





MSB kaynakları ise, Başkan Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına yönelik soruya, "Sn. Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yapmış ve Türkiye'nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını vurgulamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye olarak ateşkes ve barışa giden, akan kanan durması için çabalarımız devam etmektedir. Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması konusunda da askeri imkân ve kabiliyetlerimiz devrededir" yanıtını verdi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Öncelikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamanın büyük gurur, heyecan ve mutluluğunu yaşadığımız bugünlerde; bizlere Cumhuriyeti armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Millî Savunma Bakanlığı olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl coşkusunu milletimizle birlikte birçok etkinlikle kutluyoruz. Bu kapsamda;

- Ankara'da Millet Kütüphanesi ve CEPA AVM'de 24-29 Ekim, MKE İmâlat-ı Harbiye Müzesinde ise 27-29 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmetçiklerimizle birlikte çekilmiş fotoğraflarının ve kahraman Mehmetçiğin 100 yıllık bir zaman diliminde fedakârca icra ettiği görevlerden kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi,

- İzmir'de 25 Ekim, Antalya'da 29 Ekim'de Türk Yıldızları; 24-29 Ekim tarihleri arasında Trabzon, Erzurum, Adana, Samsun, Sivas, Elazığ, Ankara ve İstanbul'da SOLOTÜRK gösteri ve selamlama uçuşları,

- Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla 23-25 Ekim tarihleri arasında Bakü/Azerbaycan'da Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı,

- Hırvatistan'da 23-26 Ekim, Kosova'da 27-30 Ekim tarihleri arasında Armoni Mızıkası Komutanlığınca etkinlikler,

- Antalya'da 25-31 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan, Slovenya, Arnavutluk ve Romanya'nın da katıldığı Bölgesel Oryantiring Müsabakası,

- Samsun'da 23-27 Ekim tarihleri arasında Romanya'ya ait "REGINA MARIA" askerî gemisi tarafından liman ziyareti,

- 81 ilde Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Faaliyeti başta olmak üzere Asırlık Cumhuriyetimize yaraşır birçok etkinlik icra edilmiş ve edilmektedir.

- 29 Ekim'de Ankara'da yapılacak ve Mehteran Birliğimizin marşlar seslendireceği yürüyüşe Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluş yılına atfen 1.923 personel ile katılım sağlayacak,

- Yine 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda;

100. yılda 100 gemi ile geçit töreni icra edilecektir. Başta TCG ANADOLU olmak üzere, Donanmamızdan 100 geminin katılacağı geçit törenine Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile birlikte 20 muharip uçağımız da eşlik edecek ve Sayın Cumhurbaşkanımız selamlanacaktır. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecektir. Faaliyet, Donanma tarihimizdeki en büyük geçit töreni olacaktır.



Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha büyük daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir.