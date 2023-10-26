İBB’ye böyle çöktüler | CHP’li bankamatikçiler 5 yerden maaş alıyor! Dudak uçuklatan ödeme

Her fırsatta kendilerini iyi belediyeciliğin adresi olarak gösteren ve AK Partili belediyeleri suçlayan CHP'nin usulsüzlükleri bitmek bilmiyor.





Liyakat ve hizmet vaadi ile yerel yönetimlere gelen CHP'li belediyeler, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir belediyelerine ait iştirakler üzerine adeta çöktü.

HER AY 250-400 BİN TL ARASINDA MAAŞ

CHP'li yöneticiler, kendileri için tahsis ettikleri huzur hakları ile birlikte belediye kasasından her ay 250 bin TL ile 400 bin TL arasında kadar maaş alıyor.