İBB’ye böyle çöktüler | CHP’li bankamatikçiler 5 yerden maaş alıyor! Dudak uçuklatan ödeme

Her fırsatta kendilerini iyi belediyeciliğin adresi olarak gösteren ve AK Partili belediyeleri suçlayan CHP'nin usulsüzlükleri bitmek bilmiyor.
Her fırsatta kendilerini iyi belediyeciliğin adresi olarak gösteren ve AK Partili belediyeleri suçlayan CHP'nin usulsüzlükleri bitmek bilmiyor.
Liyakat ve hizmet vaadi ile yerel yönetimlere gelen CHP'li belediyeler, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir belediyelerine ait iştirakler üzerine adeta çöktü.
HER AY 250-400 BİN TL ARASINDA MAAŞ
CHP'li yöneticiler, kendileri için tahsis ettikleri huzur hakları ile birlikte belediye kasasından her ay 250 bin TL ile 400 bin TL arasında kadar maaş alıyor.
Göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'u hizmete mahrum bırakan, liyakat maskesine sığınıp liyakatsiz atamalarda başı çeken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akçeli işleri hız kesmiyor.
Son olarak, İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısının Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemden itibaren 471'e yükseldiği öğrenildi.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemden itibaren sadece İstanbul'da bu sayının 471'e yükseldiğini söyledi.
İBB'NİN KAYNAKLARI KİME AKIYOR?
Kaymak tabakaya verilen ballı ihalerle İstanbullu'ya hizmet yolunda harcanması gereken paraları PR'a ve siyasi şovlara harcayan Ekrem İmamoğlu tüm tepkileri üzerine çekmişti.
Yandaşa verilen ballı ihaleler ve görevler İstanbul'a felaket olarak geri dönmüş, İETT araçları, otobüsler ve metrobüslerde gün aşırı kazalar ve arızalar meydana gelmişti.
Bilindiği üzere İETT araçlarının bakım ve onarım işi Ekrem İmamoğlu eliyle CHP'li Özgür Karabat'ın şirketine verilmişti.
Tüm bu yaşananların gölgesinde liyakat denilince mangalda kül bırakmayan CHP'li belediyeler, liyakatı ayaklar altına alan atamalar faaliyetler gerçekleştirdi.
O isimlerden Resul Emrah Şahan 5 ayrı yerde görevli. Maaşı 233 bin TL.
Muharrem Bulut, İBB UGETAM Yönetim Kurulu Üyesi. Huzur hakkı alıyor.
Daha önce de Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından CHP, İyi Parti, HDP ve Demokrat Partili 14 yöneticiye, 1 yıl içinde 800 bin liralık ödeme yapıldığı belirlenmişti.
DUDAK UÇUKLATAN ÖDEME
İBB tarafından yalnızca 35 CHP'li isme 1 yılda ödenen "huzur hakkı" tutarı ise 3 milyon 600 bin liraya ulaşarak dudak uçuklatmıştı.