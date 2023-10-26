TSK’ya yönelik kimyasal silah iftirasını savunan HDPKK’lı Selahattin Demirtaş kıvırdı

İFADESİNDE 'ELEŞTİRİ' DİYEREK KIVIRDI

Demirtaş, "Şiddete kimseyi teşvik etmedim. Türkiye Cumhuriyeti devletinin veya bağlı bir kurumun kesin olarak kimyasal silah kullandığını iddia ve ima etmedim. Sadece bağımsız heyetlerce araştırılmasının doğru olacağının altını çizdim. Dolayısıyla ne yasadışı terör propagandası ne de Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve hükümetini alenen aşağılama suçlarını işleme niyeti ile kastıyla hareket etmedim. Burada bir siyasetçi olarak eleştiri ve ifade özgürlüğü hakkının daha geniş ve kapsamlı yorumlanması gerektiği kanaatindeyim. Kaldı ki devletler ve ona bağlı kurumlar kutsal değildir. Eleştirilebilir veya kimyasal silahlar kullanıldığı yönünde isnatlarda bulunulabilir. Bunların hepsi ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir" dedi.