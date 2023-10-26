Batı medyası yüzsüzlükle sınır tanımıyor! Gazze’de katledilen bebekleri görmezden gelen FOX ’köpekler sesten korkuyor’ haberi yaptı

İşgalci İsrail 20 gündür Gazze'de soykırıma imza atıyor!
Siviller acımasızca hedef alınıyor, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor.
Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan siyonist saldırı ise insanlık suçu olarak tarihi kazındı. Hastanede tedavi gören ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500 Filistinli İsrail bombalarıyla katledildi.
2 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KATLEDİLDİ
İsrail'in saldırılarında 2913'ü çocuk, 1709'u kadın 7028 Filistinli şehit oldu. 18.482 sivil de yaralandı.
BATI VE ABD AÇIK DESTEK VERİYOR
İsrail'in katliamına Türkiye karşı çıkarken Batı ve ABD soykırıma destek sağlıyor!
ABD Başkanı Biden İsrail'e destek için bölgeye asker ve gemi gönderirken İngiltere, Hollanda Fransa ve Almanya liderleri de Netanyahu'nun ayağına giderek "İsrail'in" yanındayız" mesajı vererek katliama ortak oldu.
BATI MEDYASI SKANDALA İMZA ATIYOR
Batı'nın İsrail'e desteği bir yandan da medya aracılığıyla sürüyor. Batı basını "Hamas 40 çocuğun kafasını kesti" yalanını köpürtürken Gazze'de katledilen çocuklar gerçeğini görmezden geliyor.
GAZZE'DE KATLEDİLEN ÇOCUKLARI GÖRMEYİP KORKAN KÖPEKLERİ HABER YAPTILAR
Amerikan FOX News Gazze'de katledilen çocukları görmek bir yana "köpekler bombalardan korkuyor'" şeklinde haber yaptı. FOX News muhabiri Trey Yingst bomba ve füze seslerinden dolayı evcil hayvanların korku içinde olduklarından bahsetti.
FOX muhabiri şunları söyledi:
"Bu sınır yakınındaki toplulukların bulduğu küçük bir yavru, çok tatlı ve utangaç. Ancak burada çok gürültü olduğundan çok korkuyor. Onu Gazze sınırına yakın küçük bir köyde buldular. Cumartesi sabahı saldırı esnasında bu yavrunun ailesinin öldüğünü ve sadece onun kurtulduğunu söylediler. Onlar sadece hayvanlarıyla hayatlarını yaşayan sıradan aileler. Bu militanların evlere girip çok sayıda kişiyi öldürdüğünün başka bir göstergesi. İsrail ülkenin güneyindeki hayvanlar için bir topluluk oluşturdu."
Yayına konuk olan Barack Levy Siegel isimli bir kişi ise elinde tuttuğu köpek için "Barışçıl bir köpek" ifadesini kullandı.
BÜYÜK RİYAKARLIK
Batı medyasının İsrail'in Gazze'de katlettiği bebekleri görmezden gelerek sesten korkan köpekleri haberleştirmesi bir riyakarlığın da örneği oldu.