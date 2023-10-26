Batı medyası yüzsüzlükle sınır tanımıyor! Gazze’de katledilen bebekleri görmezden gelen FOX ’köpekler sesten korkuyor’ haberi yaptı

Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan siyonist saldırı ise insanlık suçu olarak tarihi kazındı. Hastanede tedavi gören ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500 Filistinli İsrail bombalarıyla katledildi.

GAZZE'DE KATLEDİLEN ÇOCUKLARI GÖRMEYİP KORKAN KÖPEKLERİ HABER YAPTILAR Amerikan FOX News Gazze'de katledilen çocukları görmek bir yana "köpekler bombalardan korkuyor'" şeklinde haber yaptı. FOX News muhabiri Trey Ying st bomba ve füze seslerinden dolayı evcil hayvanların korku içinde olduklarından bahsetti.

ABD Başkanı Biden İsrail'e destek için bölgeye asker ve gemi gönderirken İngiltere, Hollanda Fransa ve Almanya liderleri de Netanyahu'nun ayağına giderek "İsrail'in" yanındayız" mesajı vererek katliama ortak oldu.

FOX muhabiri şunları söyledi:

"Bu sınır yakınındaki toplulukların bulduğu küçük bir yavru, çok tatlı ve utangaç. Ancak burada çok gürültü olduğundan çok korkuyor. Onu Gazze sınırına yakın küçük bir köyde buldular. Cumartesi sabahı saldırı esnasında bu yavrunun ailesinin öldüğünü ve sadece onun kurtulduğunu söylediler. Onlar sadece hayvanlarıyla hayatlarını yaşayan sıradan aileler. Bu militanların evlere girip çok sayıda kişiyi öldürdüğünün başka bir göstergesi. İsrail ülkenin güneyindeki hayvanlar için bir topluluk oluşturdu."

Yayına konuk olan Barack Levy Siegel isimli bir kişi ise elinde tuttuğu köpek için "Barışçıl bir köpek" ifadesini kullandı.

BÜYÜK RİYAKARLIK

Batı medyasının İsrail'in Gazze'de katlettiği bebekleri görmezden gelerek sesten korkan köpekleri haberleştirmesi bir riyakarlığın da örneği oldu.