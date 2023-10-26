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Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a Kangal cinsi köpek hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir araya geldi. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalanırken iki lider birbirlerine köpek hediye etti.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 19:11 Güncelleme 26 Ekim 2023, 20:54
Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov’a Kangal cinsi köpek hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'u resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı!

Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 2 ülkenin milli marşları çalındı. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un tören kıtasını selamlamasından sonra 2 lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Berdimuhammedov, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HEDİYE
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov, Başkan Erdoğan'a Alabay cinsi köpek hediye etti.

Erdoğan da Berdimuhammedov'a, Kangal cinsi köpek hediye etti.

İki lider sevimlik köpeklerle birlikte kameralara poz verdi.

Başkan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedovdan önemli açıklamalar! 13 anlaşmaya imza atıldı

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