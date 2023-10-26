Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov’a Kangal cinsi köpek hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'u resmi törenle karşıladı.
Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 2 ülkenin milli marşları çalındı. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un tören kıtasını selamlamasından sonra 2 lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.
Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Berdimuhammedov, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A HEDİYE
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov, Başkan Erdoğan'a Alabay cinsi köpek hediye etti.
Erdoğan da Berdimuhammedov'a, Kangal cinsi köpek hediye etti.
İki lider sevimlik köpeklerle birlikte kameralara poz verdi.