Dünya onu katil İsrail’in Gazze soykırımında korku dolu gözleriyle tanıdı! Muhammed’den haber var

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapıyor. Kadın-çocuk dinlemeden sivillerin üzerine bomba yağdıran Tel Aviv yönetimi yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 700'ü aştı. 16 gündür bölgeden gelen görüntüler ise yürekleri dağladı. Özellikle çocukların kanlar içindeki halleri, korkuyla bakan gözleri dünyanın hafızasına kazındı. Uykusunda İsrail'in bombalamasına yakalanan minik Muhammed'in korkusu ise en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Yürekleri dağlayan görüntülerin ardından Muhammed'den yeni haber geldi. İşte detaylar