Dünya onu katil İsrail’in Gazze soykırımında korku dolu gözleriyle tanıdı! Muhammed’den haber var

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapıyor. Kadın-çocuk dinlemeden sivillerin üzerine bomba yağdıran Tel Aviv yönetimi yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 700'ü aştı. 16 gündür bölgeden gelen görüntüler ise yürekleri dağladı. Özellikle çocukların kanlar içindeki halleri, korkuyla bakan gözleri dünyanın hafızasına kazındı. Uykusunda İsrail'in bombalamasına yakalanan minik Muhammed'in korkusu ise en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Yürekleri dağlayan görüntülerin ardından Muhammed'den yeni haber geldi. İşte detaylar
Gazze'de çocuk, kadın demeden sivillerin üzerine yağan İsrail bombalarından kurtularak hastaneye kaldırılan Muhammed, korkudan tir tir titreyen bedeniyle hafızalara kazınmıştı. Yürekleri dağlayan görüntünün ardından milyonlar Muhammed'e ne olduğunu merak ediyordu. Sonunda küçük cesur yürekten güzel haber geldi.
Bombardımanın ardından beton tozlarına bulanmış şekilde geldi hastaneye küçük Muhammed Abu Louli.. Öyle korkmuş ve şoktaydı ki tüm bedeni titriyordu.
Korktuğunu belli etmemek için öyle sıkmıştı ki bir doktorun şefkatli kollarında kendini bulunca gözyaşlarına hakim olamamıştı.