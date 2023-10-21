Tavşan fır dönüyor! Özgür Özel yine savunduğu liste üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na salladı

TAVŞAN ADAY ÖZGÜR ÖZEL Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel , CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özel'i destekledi. Böylelikle 'tavşan aday' formülü tescillendi.

CHP ortaya çıkan tablo ile Kurultaya giderken Özgür Özel, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'ye 39 vekil kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞADIK"

CHP'de 38'inci Olağan Kurultay öncesinde Antalya'da partililerle bir araya gelen CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, "Büyük bir üzüntü yaşadık. Günlerce kendimize gelemedik. Ağzımızı bıçak açmadı. Bu süreç sonunda bizim partililerimizde ve bize oy verenlerde büyük duygusal kopuş yaşandı. 'Ben bundan sonra oy vermem, daha da sandığa gitmem, bu iş olmayacak' gibi çok korktuğumuz, birilerinin de çok memnun olduğu bir sürece girildi" dedi.