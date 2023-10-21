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Tavşan fır dönüyor! Özgür Özel yine savunduğu liste üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel seçimlerden önce "Kefiliz" dediği listeler üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sallamaya devam ediyor. Özgür Özel, "Müzakereye dayalı pazarlıklarla, bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları, yüzde 0,1'lik yüzde 0,7'lik partilere verip, 39 milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermezsin" ifadeleriyle küçük ortaklara vekil kaptırılmasını eleştirdi.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 13:43 Güncelleme 21 Ekim 2023, 13:57
Tavşan fır dönüyor! Özgür Özel yine savunduğu liste üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na salladı

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel yine "Kefiliz" dediği listeler üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı.

Yerel seçim hezimetinin ardından her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntası ile paralel bir CHP kurup manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince rotayı tekrar İBB'ye kırdı.

CHPde değişim ihtilali! Tavşan aday Özgür Özel Kılıçdaroğluna karşı adaylığını ilan etti: İlk destek Ekrem İmamoğlundan geldi

TAVŞAN ADAY ÖZGÜR ÖZEL
Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özel'i destekledi. Böylelikle 'tavşan aday' formülü tescillendi.

CHP ortaya çıkan tablo ile Kurultaya giderken Özgür Özel, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'ye 39 vekil kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞADIK"
CHP'de 38'inci Olağan Kurultay öncesinde Antalya'da partililerle bir araya gelen CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, "Büyük bir üzüntü yaşadık. Günlerce kendimize gelemedik. Ağzımızı bıçak açmadı. Bu süreç sonunda bizim partililerimizde ve bize oy verenlerde büyük duygusal kopuş yaşandı. 'Ben bundan sonra oy vermem, daha da sandığa gitmem, bu iş olmayacak' gibi çok korktuğumuz, birilerinin de çok memnun olduğu bir sürece girildi" dedi.

YİNE "KEFİLİZ" DEDİĞİ LİSTE ÜZERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI
Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilerle ittifaka bakış açısını da eleştirerek, "Sağa açılayım, sağdan danışman alayım, kadrolar alayım, sağcılarla ittifak yapayım. Lazım olduğu gün yapılır. Kantara çıkarsın güreşten önce, kilona göre müsabaka yaparsın. Müzakereye bağlı pazarlıklarla bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları yüzde 0,7'lik. 1'lik partilere verip 39 milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermezsin" dedi.

Özgür Özel, sözde "hesap uzmanı" Kemal Kılıçdaroğlu'nun küçük partilere vekil kaptırmasını eleştirse de kendisinin ikiyüzlüğülünü de bir kez daha ortaya koydu.

DAHA ÖNCE BÖYLE SAVUNUYORDU: SONUNA KADAR KEFİLİZ
Özgür Özel'in 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise söz konusu listeleri savunduğu biliniyor.

Özel'in Malatya'daki Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada "Bizim listemizde hesabını veremeyeceğimiz kimse yok. 600'üne de sonuna kadar kefiliz" dediği görüldü.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğluna karşı adaylığı açıklayan Özgür Özelin Kılıçdaroğlunun istifası hakkındaki o sözleri yeniden gündem oldu

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