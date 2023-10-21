Tavşan fır dönüyor! Özgür Özel yine savunduğu liste üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na salladı

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel yine "Kefiliz" dediği listeler üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı.
Yerel seçim hezimetinin ardından her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntası ile paralel bir CHP kurup manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince rotayı tekrar İBB'ye kırdı.
TAVŞAN ADAY ÖZGÜR ÖZEL
Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özel'i destekledi. Böylelikle 'tavşan aday' formülü tescillendi.
CHP ortaya çıkan tablo ile Kurultaya giderken Özgür Özel, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'ye 39 vekil kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı.
"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞADIK"
CHP'de 38'inci Olağan Kurultay öncesinde Antalya'da partililerle bir araya gelen CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, "Büyük bir üzüntü yaşadık. Günlerce kendimize gelemedik. Ağzımızı bıçak açmadı. Bu süreç sonunda bizim partililerimizde ve bize oy verenlerde büyük duygusal kopuş yaşandı. 'Ben bundan sonra oy vermem, daha da sandığa gitmem, bu iş olmayacak' gibi çok korktuğumuz, birilerinin de çok memnun olduğu bir sürece girildi" dedi.