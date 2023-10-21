Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir de Filistin İsrail arasındaki gerilim katliama dönüştü.
İşgalci İsrail abluka altına aldığı Gazze'de katliama başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN TEMASLARI HIZLANDIRDI
Bölgede gerilim tırmanırken Başkan Erdoğan barış temaslarına hız verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
RUSYA-UKRAYNA İSRAİL-FİLİSTİN
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.
TÜRKİYE BARIŞ ÇABALARINA DEVAM EDECEK
Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.
UGANDA DEVLET BAŞKANI MUSEWENİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.