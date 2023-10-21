İçişleri Bakanlığı duyurdu! Zehir tacirlerine büyük darbe: Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da “narkogüç” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine göz açtırılmayacağına vurgu yaptı.



Bakan Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.









Operasyonun Erzincan ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında 2 kilo 346,62 gram esrar ve 1 adet tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmayacağız" açıklamasına yaparak operasyona ilişkin detayları duyurdu.



İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı;