İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine operasyon

2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz.