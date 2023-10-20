PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine operasyon

Son dakika haberleri.... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 08:38 Güncelleme 20 Ekim 2023, 08:45
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Zehir tacirlerine yönelik Narkogüç operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de düzenlenen operasyonlarda 5; Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Aziz milletimiz müsterih olsun: operasyonlarımız artarak devam edecek. zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonlarda, 1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonları düzenlendi.

2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail’e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz
Soykırımcı İsrail hükümeti, Gazze’ye kara saldırısı için orduya onay verdi | Netanyahu sınıra gitti: Hazırız
SON DAKİKA