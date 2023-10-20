Son dakika: Meclis’te bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunum yapacak

2024 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri Meclis'te başlıyor. Bütçe, kesin hesap ve sayıştay raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun tek haneye ineceğine vurgu yaparak "Daha önce de başardığımız gibi, güven ve istikrar ortamında, akılcı adımlarla enflasyonu yeniden tek haneye indirecek ve halkımızın alım gücünü artıracağız" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, komisyonda bütçenin sunumunu yapacak. Ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.