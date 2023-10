Selçuk Bayraktar'dan yardım hazırlığı! "Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız"

İsrail'in, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlettiğini belirten Bayraktar, "Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

One of the worst tragedies in history continues to unfold in Gaza.



Israel is killing innocent civilians, including women and children.



It commits war crimes by bombing hospitals, schools and places of worship.



It is only hypocrisy — those, who derive their identity from… pic.twitter.com/MNVYMIXZOM