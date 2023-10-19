CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek

BIDEN'DAN SOYKIRIMCIYA TAM DESTEK
ABD Başkanı Joe Biden ise soykırımcı İsrail'e dünyanın gözü önünde destek verdi. Dün İsrail'i ziyaret eden Biden, İsrail'in yaptığı kanıtlanan hastane saldırısını dahi Filistin İslami Cihad Hareketi ve Hamas'ın üzerine attı ve uçak gemileri ve silah sağladığı İsrail'e desteğini bir kez daha açıkça ifade etti.
İşte dakika dakika yaşananlar…
09.41 İsrail, canlı yayında Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.
09.31 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki halka çoğunluğu gıda olmak üzere 27 ton insani yardım ulaştıracağını açıkladı. Yardımları taşıyan uçak, Mısır-Gazze Refah geçişinden yaklaşık 50 km (31 mil) uzakta, Sina'nın kuzeyindeki bir Mısır şehri olan El Arish'e doğru yola çıktı.
09.19 İsrail dün gece Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bombardımana devam etti. Refah'ı hedef alan soykırımcı İsrail, onlarca Filistinliyi öldürdü. Sabah saatlerinde ise Gazze'nin merkezindeki El-Zahra'da beş binayı yıktı. 100'e yakın aile sokaklarda kaldı.
RISHI SUNAK DA SOYKIRIMCININ YANINDA
09.04 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'e destek gösterisinde bulunmak için Tel Aviv'e gitti. İsrail'den sonra Mısır ve Katar'ı da ziyaret edecek olan Sunak'ın soykırımcı Netanyahu'ya taziye sunması bekleniyor.
Sunak, uçaktan iner inmez İsrailli gazetecilere yaptığı ilk açıklamada "Her şeyden önce, İsrail halkıyla dayanışmamı ifade etmek için buradayım. Tarif edilemez, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki, İngiltere ve ben sizin yanınızdayız." ifadeleri ile soykırımcı İsrail'e desteğini belirtti.