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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek

Son dakika haberleri… Soykırımcı İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. 7 Ekim’den bu yana cami, okul ve hastane bombalayarak onlarca savaş suçu işleyen İsrail; 13 günde Gazze’de 3 bin 478, Batı Şeria’da ise 69 Filistinliyi öldürdü. ABD Başkanı Joe Biden’ı da arkasına alarak dünyanın gözü önünde soykırıma imza atan İsrail, Gazze’yi kara saldırısı ile tehdit etmeye devam ediyor. İsrail’i ziyaret ederek soykırımcı Netanyahu’ya desteğini dünyanın gözü önünde yineleyen ABD Başkanı Joe Biden’ın ardından bugün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail’e gitti.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 09:40 Güncelleme 19 Ekim 2023, 11:16
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek

Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ediyor.

İsrail katliam görüntüsünü yayınladı

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Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti.

7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde 500'den fazla sivili öldürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinde meydana gelen hastane saldırısını şu sözlerle kınadı:

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

DÜNYA GAZZE İÇİN AYAĞA KALKTI

İsrail Filistin'de tarihin en büyük savaş suçlarını işlemeye devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar Gazze için ayağa kalktı. Türkiye, Ürdün, Filipinler, Mısır, Umman, Yemen ve daha onlarca ülkede protestocular sokaklara çıkarak İsrail'e tepki gösterdi.

BIDEN'DAN SOYKIRIMCIYA TAM DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden ise soykırımcı İsrail'e dünyanın gözü önünde destek verdi. Dün İsrail'i ziyaret eden Biden, İsrail'in yaptığı kanıtlanan hastane saldırısını dahi Filistin İslami Cihad Hareketi ve Hamas'ın üzerine attı ve uçak gemileri ve silah sağladığı İsrail'e desteğini bir kez daha açıkça ifade etti.

İşte dakika dakika yaşananlar…

09.41 İsrail, canlı yayında Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

09.31 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki halka çoğunluğu gıda olmak üzere 27 ton insani yardım ulaştıracağını açıkladı. Yardımları taşıyan uçak, Mısır-Gazze Refah geçişinden yaklaşık 50 km (31 mil) uzakta, Sina'nın kuzeyindeki bir Mısır şehri olan El Arish'e doğru yola çıktı.

09.19 İsrail dün gece Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bombardımana devam etti. Refah'ı hedef alan soykırımcı İsrail, onlarca Filistinliyi öldürdü. Sabah saatlerinde ise Gazze'nin merkezindeki El-Zahra'da beş binayı yıktı. 100'e yakın aile sokaklarda kaldı.

RISHI SUNAK DA SOYKIRIMCININ YANINDA

09.04 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'e destek gösterisinde bulunmak için Tel Aviv'e gitti. İsrail'den sonra Mısır ve Katar'ı da ziyaret edecek olan Sunak'ın soykırımcı Netanyahu'ya taziye sunması bekleniyor.

Sunak, uçaktan iner inmez İsrailli gazetecilere yaptığı ilk açıklamada "Her şeyden önce, İsrail halkıyla dayanışmamı ifade etmek için buradayım. Tarif edilemez, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki, İngiltere ve ben sizin yanınızdayız." ifadeleri ile soykırımcı İsrail'e desteğini belirtti.

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