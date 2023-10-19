CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek

7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze 'deki sivilleri bombalayan İsrail ; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde 500'den fazla sivili öldürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinde meydana gelen hastane saldırısını şu sözlerle kınadı:

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

DÜNYA GAZZE İÇİN AYAĞA KALKTI

İsrail Filistin'de tarihin en büyük savaş suçlarını işlemeye devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar Gazze için ayağa kalktı. Türkiye, Ürdün, Filipinler, Mısır, Umman, Yemen ve daha onlarca ülkede protestocular sokaklara çıkarak İsrail'e tepki gösterdi.