MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İsrail’e giden ABD Başkanı Joe Biden’a tepki

BEYAZ SARAY: HAMAS SALDIRILARINDA 31 AMERİKALI ÖLDÜ
Öte yandan Kirby, İsrail-Filistin çatışmaları sırasında 31 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini, 13'ünün ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için diplomatik çabalarına da dikkati çeken Kirby, bölgeye yardım ulaştırma konusunda iyimser olduklarını söyledi.
Kirby, Biden'ın dönüş yolunda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yapmayı planladığını sözlerine ekledi.
ABD AÇIK DESTEK VERİYOR! BÖLGEYE GEMİ YOLLADI
İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeye gönderdi.
2 BİN ASKER GÖNDERECEKLER
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedildi.
EL CEZİRE: BIDEN İSRAİL'İ KURTARDI
Biden'ın canlı yayında dünyanın gözü önünde ABD'nin İsrail'e tam destek ilan etmesi ve kanlı hastane saldırısını Filistin İslami Cihad Hareketi ile Hamas'a atmasının ardından El Cezire ise "Biden İsrail'i ölümcül hastane saldırısının sorumluluğundan kurtardı" ifadesini kullandı. EL Cezire muhabiri Alan Fisher'ın haberinde "Görünen o ki Başkan Joe Biden kötü seçilmiş kelimelerle "diğer tarafın" sorumlu olduğunu ifade ederek ölümcül saldırının arkasında kimin olduğuna zaten karar vermiş durumda." ifadelerini kullandı.