MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İsrail’e giden ABD Başkanı Joe Biden’a tepki

Saldırı sonrası her fırsatta soykırımcı İsrail 'e desteği açıklayan ABD Başkanı Joe Biden 'ın ikiyüzlü tutumu büyük tepki topladı. Filistinlilere yönelik zulümde desteğini yinelediği İsrail'e ziyaretini iptal etmeyen Biden, katliamda hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi. Biden'ı taşıyan uçak İsrail'e indi. Katliamın gölgesinde İsrail'e inen Biden, 500 kişinin ölümüne sebep olan devletin liderleriyle kucak kucağa poz verdi. Skandal açıklamalar yapan Biden, İsrail'in yanında olduklarını belirterek hastaneyi Hamas'ın vurduğunu iddia etti. Biden, hastane saldırısına 'patlama' dedi.

Söz konusu olayla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , büyük tepki gösterdi. Bahçeli, "Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir" dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Gazze'de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Acıya ve kana bulanan Gazze'de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır.

Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'in İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir.