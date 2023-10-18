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Katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında şehit olan Filistinliler için tüm Türkiye'de sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 14:45 Güncelleme 18 Ekim 2023, 14:45
Katil İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenler için Türkiye’nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında şehit olan Filistinliler için tüm Türkiye'de sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

İstanbul'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusu doğrultusunda, kentteki tüm camilerde öğle ezanı öncesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler için sela okundu.

Selanın ardından yapılan duyuruda, "tüm camilerde Filistin'de şehit olanların ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okunacağı, dua edileceği, öğle namazından sonda da gıyabi cenaze namazı kılınacağı" belirtildi.

Namaza katılmak isteyen vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Fatih Camisi, Taksim Camisi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere kentteki camilere geldi.

Öğle namazından önce İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kılınan öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tutuldu.

Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ve Sultanahmet Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına yabancı turistler de katıldı.

Namaza katılan bazı vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

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