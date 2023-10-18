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İYİ Parti'de istifa furyası devam ediyor! Amasya'dan 300 kişilik istifa!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden alınan hezimetin ardından İYİ Parti'de neredeyse yönetici kalmadı. Her gün yeni bir istifa haberiyle karşılaştığımız İYİ Parti'de bu kez isyan Amasya'dan geldi. İYİ Parti Amasya İl ve İlçe Başkanları ile yönetim kurulu üyeleri topluca istifa etti. 300 kişiden fazla isim partiyle bağlantısını kesti.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 15:02 Güncelleme 18 Ekim 2023, 16:23
İYİ Parti’de istifa furyası devam ediyor! Amasya’dan 300 kişilik istifa!

Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gerekse sonrasında İYİ Parti'de yaşanan istifa furyasına her gün bir yenisi ekleniyor.

Bilindiği üzere özellikle seçim sonrasında partinin kurucular kurulu tek tek istifa ettiklerini açıklamış hatta bazı isimler yönetimi ve Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirmişti.

İSTİFA FURYASI
Bugün de İYİ Parti Amasya İl ve İlçe Başkanlıklarında yaşanan hareketli saatler istifa haberi ile sonlandı.


İYİ Parti Amasya İl Başkanı Birol Çapkınoğlu ile birlikte il ve ilçe yönetiminden yaklaşık 300 partili istifa ettiğini duyurdu. Parti binasında düzenlenen basın toplantısında Çapkınoğlu ile Merkez İlçe Başkanı Hakan Eser ve ilçe başkanları adına Merzifon İlçe Başkanı Saffet Keleş istifa kararlarını açıkladı.

"BİRLİKTE GELDİK BİRLİKTE GİDERİZ"

Tek başına istifa kararı almışken gece boyunca parti içinde oluşan gelişmeler neticesinde toplu istifa kararlarının oluştuğunu kaydeden Çapkınoğlu, "Bu çok tasarlanmış bir açıklama değildi. İstifa kararım tek başıma olacaktı fakat gece boyu parti içinde oluşan gelişmeler neticesinde bu hale geldi. Türk siyasetindeki sıkışmışlığı ve düğümü çözmek için yola çıkmış İYİ Parti'nin il başkanlığı görevini 1 yıldır gururla, onurla yerine getirmeye çalıştım. Seçimler sonrası değerlendirmelerle son olarak genel merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde istifa etmem zarureti şahsım adına hasıl olmuştur. Bugün itibarı ile İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Amacımız emek verdiğimiz partiye asla zarar vermek değildir. Kamuoyu böyle bir davranışı kalkışma ve genel merkeze kafa tutma olarak değerlendirir. Biz bunun için yapmıyoruz. Biz, yerel Amasya siyasetinde yapmamız gereken bir adım olarak görüyorum. Bu süreçte benimle birlikte özverili bir şekilde seçim sürecinde gece gündüz demeden çalışan önce yönetim kurulu üyelerimize, tüm ilçe başkanlarımıza, ilçe yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hepsi haklarını helal etsinler. Geldiğimiz noktada bu istifa zaruri hale gelmiştir. İlçe başkanlarımız gece boyu yapmış oldukları istişareler neticesinde onlar da bir karar aldıklarını söyleyip ısrar ettiler. Hep beraber geldik, hep beraber de gideriz dediler. Siyasi konjektörde partimize başarılar diliyoruz" dedi.

'ÖZ ELEŞTİRİ BİLE YAPMADI'
Geçtiğimiz günlerde bir isim daha zehir zemberek açıklamalarla istifasını duyurmuştu. İYİ Parti'nin Antalya Konyaaltı Kurucu İlçe Başkan Yardımcısı Ali Boyacı, hem görevinden hem de partiden istifa etti.

Eski Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın ardından istifa eden Boyacı, yaptığı açıklamada, "Türkiye Genelinde İYİ Parti 2018 Seçimlerinde yüzde 9.96 oy almış 2023 Genel Seçimlerin de ise yüzde 9.90 oy almıştır. Antalya özelinde ise 2018 seçimlerinde İYİ Parti 250 bin oy alarak yüzde 17 oy almıştır. 2023 Seçimlerinde ise 190 bin oy alarak yüzde 11 oy almıştır. Türkiye Genelinde yüzde 0.06 oy azalsa da İYİ Parti kendini korumuş Antalya da ise yüzde 6 oy azalmıştır. Bu oy düşüşü İl Başkanı ve Yönetimi tarafından Genel Başkanımız Meral Akşener'in masadan kalkıp oturmasına bağlanmış kendilerine bir öz eleştiri bile yapmamışlardır" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARA TEPEDEN BAKTINIZ'

İl Yönetimini eleştirenlerin disipline verildiğini hatırlatan Boyacı, "Sizi eleştirenleri dinlemek 'Ben nerede yanlış yapıyorum?' diye özeleştiri yapmak yerine disipline verdiniz. Siz belki bilmeyebilirsiniz ben söyleyeyim ne de olsa 3-4 ay önce üye olup İl Başkanı oldunuz. Sizden önce 4 İl Başkanı ve 27 İlçe Başkanı var. Birini bile bir kere arayıp fikrini sordunuz mu? HAYIR. Bir kere arayıp bir programa davet ettiniz mi? HAYIR. Bir kere arayıp hatır sordunuz mu? HAYIR. HAYIR. HAYIR. Siz insanlara tepeden baktınız adeta reisçilik oynadınız. Ve bir şeyi yaptınız. İYİ Parti Kurulduğu günden bugüne köy köy, mahalle mahalle gezen, üye yapan, hizmet eden kişileri disipline verdiniz. Sahi biz köy köy, mahalle mahalle gezerken akşamları dinlenip ailemizle vakit geçirmek varken stant açıp üye yaparken SİZ NEREDEYDİNİZ biz sizi hiç görmedik merak ettik? Siz o zamanlar yoktunuz ben söyleyeyim.2019 Yerel Seçimlerinde Ahmet Aydın İl Başkanı iken, Antalya Yerel Seçimlerinde 2 tane Belediye Başkanı ve 76 Meclis Üyeliği kazandı. Bunun 17 tanesi de üstelik Büyükşehir Belediye Meclis üyesidir. İYİ Parti Türkiye Genelinde 460 meclis üyesi çıkartırken bunun 76 tanesi Antalya'dandı. Bu da 1/6 'sı Antalya'dan seçilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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"İYİ PARTİ'NİN 8 BİN ÜYESİ KALMIŞ"

İYİ Parti'nin Antalya'da kan kaybettiğini rakamlarla gözler önüne seren Boyacı, "İl Başkanı olduğunuzda yaklaşık Antalya da 34 bin üyesi vardı. Şimdi duyduklarımıza göre 8 bin üyesi kalmış. Duyduklarımıza göre diyorum çünkü bugüne kadar sizden üye sayısı ile ilgili bir açıklama gelmedi. 6/ Eylül/2023 tarihinde emeği olan insanlar sizi eleştiriyor diye disipline verdiniz. Tebligatları yasal adresimize göndermek yerine ayağınıza çağırıp tebliğ etmek istediniz. Bir ayı geçkin süredir bir savunma bile alamadınız. Bunu bile usulüne uygun süreci yönetemediniz. Siz bunu bile beceremediniz. Yaptıklarınız yapacaklarınızın referansı ise vahh ki ne vahhh. Sizin beceriksizliğinizin, sizin günahınızın ortağı olmayacağım. Parti içi demokrasiyi işletemeyen bir yönetim anlayışının, ülkeme de demokrasiyi getirebileceği inancımı kaybettim. İYİ Parti içerisinde kazandığım dostluklarım daim olması şartı ile İYİ Parti Konyaaltı İlçe Kurucu Başkan Yardımcılığından ve İYİ Parti üyeliğimden İSTİFA ediyorum" diyerek açıklamasını noktaladı.

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YÖNETİMİNİ SORUMLU TUTTU
İYİ Parti'nin Antalya'da düşüş yaşadığını kaydeden Boyacı sözlerine şöyle devam etti:

"Sormak isterim Genel Başkan Meral Akşener'in bir tek Antalya da mı masadan kalkıp oturması algılandı? Bir tek Antalya seçmeni mi duydu bu durumları? Antalya da 2018 yılında 3 Milletvekili çıkarmış 2023 yılında 2 milletvekili çıkarmıştır. Türkiye genelinde kendini koruyan İYİ Parti Antalya özelinde gerilemiştir. Bunun sorumluluğu İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve Yönetim Kuruluna aittir. Seçimler de koordinasyonu sağlayamadınız, milletvekili adaylarına bir program bile veremediniz, dağınık bir şekilde seçim yürüttünüz. Ve bizlerin ilk günden bugüne kadar ki emeklerimizi harcadınız. Seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenip istifa bile edemediniz. Oysa Türkiye Genelindeki seçim sonuçları ve Antalya' da ki seçim sonuçları sizin beceriksizliğinizi ortaya koymuştur. Şaibeli İl Başkanı seçilmenizle şaibeli Temayül Yoklaması ile devam ettiniz. Tüm Milletvekili Aday Adayı arkadaşlarımıza aynı mesafe ile durmanız gereken noktada durmadınız. Bazı Aday Adayları için İlçe Başkanlarından oy isteyerek baskı yaptınız, üyenin iradesine ve sandığa saygı duymadınız."

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