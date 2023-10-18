CHP’li çukur medyasından katliam sözcülüğü: Bunlar Türk değil siyonist medyası!

EN 500 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, işgal ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

SOYKIRIM SUÇUDUR

Saldırı sonrası Hamas açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamı soykırım suçudur" denildi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyaya çağrı yaparak, "Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.