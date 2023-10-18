A Haber sunucusu Cansın Helvacı Gazze’deki katliamdan gelen görüntülerin ardından gözyaşlarını tutamadı: Bugün gün aymadı!

"BİRİ BUNA ARTIK DUR DESİN!" Helvacı; Günaydın demeyi çok isterdim. Meslek hayatımda ilk defa bu kez bu sabah yayına girmek istemedim. Bugün dünyada gün aymadı. Hala karanlık. Bu fotoğrafların önünde durmaktan dahi utanıyorum.. Dün akşam saatlerinde neler yaşandı bakacağız. Ama dün akşamdan bu yana eğer yastığa kafasınız koyarken içiniz rahat değilse, uyuyamadıysanız, kabuslar gördüyseniz, şu bir bardak suda utanç hissettiyseniz, onları hatırlayabildiyseniz, ailenize baktığınızda sevdiklerinizi düşündüğünüzde gözlerin dolduysa, şu an yüreğiniz sıkışıyor hayattan keyif almıyorsunuz ne mutlu size çünkü insansınız.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Sözün bittiği yer diyoruz biz bunun üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Tekraren söylüyorum inanın utanıyorum. Kimden olduğu ırkı dini dili hiçbir şey önemli değil. Dünyanın gözü önünde 12 gündür çocuklar katlediliyor ve tüm dünya bunu izliyor. 80 yıldır bu Yahudi soykırımına ilişkin filmler izliyoruz biz tüm dünya etkileniyoruz üzülüyoruz. Keşke o filmleri bunları yapanlar da izleseydi.

DİZİ İZLER GİBİ İZLİYORUZ

Bunlar film değil. Bunlar gerçeğin ta kendisi. Ve canlı yayınlarda tüm dünyanın gözü önünde 12 gündür bölüm bölüm dizi izler gibi izliyoruz.