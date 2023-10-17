CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü katliamcı İsrail’in ’lağım suyu’ skandalını aklamaya çalıştı

İşgalci İsrail, Filistin'de vahşetini sürdürmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden onlarca kşiyi Batı'nın da desteğini arkasına alarak katlediyor. Gazze 'yi abluka altına alan İsrail, bölgeyi elektriksiz ve yakıtsız bırakdı. Hava saldırılarında ise yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail askerleri, Filistinlilerin kutsal mekanlara geçişlerinde de güç kullanıyor.

LAĞIM SUYU SIKTI Filistinlilerin ibadetlerine dahi tahmül edemeyen soykırımcı İsrail geçtğimiz cuma namazı sırasında ise Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine engel oldu. Girmeye çalışanlara plastik mermi, gaz bombası ve lağım suyu ile müdahale etti.





GAZETECİ METAN, YAŞANANLARI ŞU ŞEKİLDE İFADE ETTİ:

Kudüs'teyiz, hemen arkamızda Mescid-i Aksa var. Bir detay paylaşmak istiyorum. Cuma namazı öncesi sizlere de aktarmaya çalıştık burada İsrail polisi vatandaşları buraya almak istemedi. Vatandaşlar yollara seccadelerini açtı tam namaz kılacaklardı ki bir arbede yaşandı.





İsrail polisi biber gazı attı ve TOMAlarla saldırdı. Gerçekten TOMAlar geldikten sonra inanılmaz bir koku geldi. Kötü kokunun sebebini merak ettik ve TOMAlarla atılan suyun tazyikli suyun lağım suyu olduğunu öğrendik. Buradaki kaynaklardan da bunu doğruladık. Bu insanlık adına çok üzücü bir durum.