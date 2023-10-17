SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü katliamcı İsrail'in 'lağım suyu' skandalını aklamaya çalıştı

CHP yandaşı Nevşi Mengü Katil İsrail'i aklama girişimine soyundu. Geçtğimiz Mescid-i Aksa'da soykırımcı İsrail cuma namazı kılan müslümanların üstüne lağım suyu sıkmış, o sırada yaşanan skandalı ise Türk gazeteciler anlatmıştı. Tüm yaşanan skandalın ardından CHP yandaşı Nevşin Mengü katliamcı İsrail'in 'lağım suyu' skandalını aklama çabasına girdi. Konuyu araştırdığını ifade eden Mengü, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa önünde Filistinlilerin üzerine sıktığı pis kokulu su lağım suyu değil, 'skunk'mış" diyerek savundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 19:53 Güncelleme 17 Ekim 2023, 20:17
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü katliamcı İsrail’in ’lağım suyu’ skandalını aklamaya çalıştı

İşgalci İsrail, Filistin'de vahşetini sürdürmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden onlarca kşiyi Batı'nın da desteğini arkasına alarak katlediyor.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, bölgeyi elektriksiz ve yakıtsız bırakdı. Hava saldırılarında ise yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail askerleri, Filistinlilerin kutsal mekanlara geçişlerinde de güç kullanıyor.



LAĞIM SUYU SIKTI
Filistinlilerin ibadetlerine dahi tahmül edemeyen soykırımcı İsrail geçtğimiz cuma namazı sırasında ise Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine engel oldu. Girmeye çalışanlara plastik mermi, gaz bombası ve lağım suyu ile müdahale etti.



GAZETECİ METAN, YAŞANANLARI ŞU ŞEKİLDE İFADE ETTİ:
Kudüs'teyiz, hemen arkamızda Mescid-i Aksa var. Bir detay paylaşmak istiyorum. Cuma namazı öncesi sizlere de aktarmaya çalıştık burada İsrail polisi vatandaşları buraya almak istemedi. Vatandaşlar yollara seccadelerini açtı tam namaz kılacaklardı ki bir arbede yaşandı.

İşgalci İsrail askerlerinden insanlık dışı muamele!



İsrail polisi biber gazı attı ve TOMAlarla saldırdı. Gerçekten TOMAlar geldikten sonra inanılmaz bir koku geldi. Kötü kokunun sebebini merak ettik ve TOMAlarla atılan suyun tazyikli suyun lağım suyu olduğunu öğrendik. Buradaki kaynaklardan da bunu doğruladık. Bu insanlık adına çok üzücü bir durum.



GAZETECİ FULYA ÖZTÜRK DE LAĞIM SUYUNA MARUZ KALANLAR ARASINDA
Fulya Öztürk "İsrail polisinin şiddetini bu kadar yakından görmek, masum insanların üzerine hiçbir protestoya başlamadan namaz kılarken TOMAyla müdahale ettiler. TOMAnın içindeki su kanalizasyon suyuymuş" dedi.



CHP YANDAŞI MENGÜ'DEN KATİL İSRAİL'İ AKLAMA ÇABASI
Yapılan zulme ve alçaklığa Batı medyası her zaman olduğu gibi kulak tıkarken, yandaş gazeteci Nevşin Mengü ise İsrail'i aklama çabasına girdi YouTube kanalı üzerinden bir video paylaşan Mengü, konuyu araştırdığı ve sıkılan maddenin lağım suyu olmadığını ileri sürdü.

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü şaşırtmadı!



İsrail'in Filistinli Müslümanların üzerine lağım suyu sıkmadığını iddia eden Nevşin Mengü, söz konusu maddenin İsrail'in ihraç etmeye çalıştığı 'skunk' adlı kimyasal bir madde olduğunu ileri sürdü.

Ancak İsrail'den yana tavır takınan Mengü, ortaya geçerli bir kanıt sunamayıp, 'yanlışı doğruya karıştırmamak' gerektiği yönünde hezeyanda da bulundu.



ALGI OPERASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan Nevşin Mengü, İsrail lehine algı operasyonlarına daha önce de girişmişti.



7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonu ile dezenformasyona başlayan Mengü, Hamas'ın festival alanında 260 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti. Ancak daha sonra Yahudi radyosuna konuşan İsrailli genç kız söz konusu saldırıların İsrailli bir polis tarafından gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katil İsrail hastaneyi hedef aldı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis’te kabul edildi! CHP ve HDP hayır oyu kullandı
Hayat finans
SON DAKİKA