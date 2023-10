HER 10 KIDEMLİDEN 6'SI YAHUDİ

Sovyetler Birliği'nde açığa çıkan Yahudi karşıtlığının asıl nedeninin ÇEKA, GPU, NKVD, OGPU ve KGB gibi gizli polis teşkilatlarındaki Yahudiler ve bu kuruluşların on milyonlarca insanın ölümü ile sonuçlanan 'temizlik' harekâtları olduğunu belirten Alatlı, Yahudilerin o dönem Rusların üzerinde bir statüde olduğunu yazdı, polis teşkilatlarında bulunan her 10 kıdemli görevliden 6'sının Yahudi olduğunu belirtti.