HER 10 KIDEMLİDEN 6'SI YAHUDİ Sovyetler Birliği'nde açığa çıkan Yahudi karşıtlığının asıl nedeninin ÇEKA, GPU, NKVD, OGPU ve KGB gibi gizli polis teşkilatlarındaki Yahudiler ve bu kuruluşların on milyonlarca insanın ölümü ile sonuçlanan 'temizlik' harekâtları olduğunu belirten Alatlı, Yahudilerin o dönem Rusların üzerinde bir statüde olduğunu yazdı, polis teşkilatlarında bulunan her 10 kıdemli görevliden 6'sının Yahudi olduğunu belirtti.

Dinleyin! İsrail li insan hakları eylemcisi Prof. İsrael Şahak, Sovyetler Birliğinde açığa çıkan Yahudi-karşıtlığının asıl nedeninin, ÇEKA, GPU, NKVD, OGPU ve KGB gibi gizli polis teşkilatlarındaki Yahudiler ve bu kuruluşların on milyonlarca insanın ölümü ile sonuçlanan 'temizlik' harekâtları olduğunu yazıyor. "ÇEKA, GPU, NKVD üçlüsündeki her on kıdemli görevliden altı tanesi Yahudi, iki tanesi Rus, bir tanesi Ukraynalı, diğeri de Litvanyalı'ydı. Yahudiler, kıdem olarak da Rusların üstündeydiler. 1917'de "Karşı-devrim ve Sabotajla Mücadele Olağanüstü Komitesi"si olarak kurulan ÇEKA, yıllar içinde SSCB'ye bağlı tüm Türk cumhuriyetlerin siyasi ve askeri yönetimlerinin üzerinde olan OGPU'ye evrildi. Stalin'in "Islah Edici Çalışma Kampları" dediği gulagları kuran ve yöneten OGPU'ydu.







SOYKIRIMCI İSRAİL, HABBAT VE HATANYA... BUNLAR NAZİLERE TAŞ ÇIKARTIR"

İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı sistematik soykırımı Yahudiliğin Hasidi hareketinin bir tezahürü olarak tanımlayan Alatlı, "Bilin ki, Hatanya'nın Yahudi-olmayanlara ilişkin sözleri ve yazıları Nazilere taş çıkarır" şeklinde konuştu.

Alatlı'nın ilgili paylaşımında öne çıkan ifadeler şu şekilde;



Filistin'de şahit olduğumuz habâset, "Yahudi tasavvufunun devamı ve yozlaşması olan Hasidi hareketinin Yahudi-olmayanlara karşı tutumudur. Hasidizm, halen yaşayan bir harekettir. 'Kutsal haham'larına fanatik bir biçimde bağlı olan yüz binlerce aktif müridi vardır. Dahası, bu 'kutsal haham'ların bazıları İsrail'de siyasi parti liderlerinin ve ordunun yüksek kademelerinin üstünde de hayli etkilidirler." Habbad hareketinin ünlü temel kitabı Hatanya'ya göre "Yahudi-olmayan insanların tümü, bütünüyle şeytani "yaratıklardır; 'fıtratlarında iyi olan hiçbir şey yoktur".' Yahudi-olmayan bir embriyo, Yahudi embriyodan niteliksel olarak da farklıdır. Yahudi-olmayanların varoluşları 'fuzûli'dir, çünkü yaratılış sadece Yahudiler için gerçekleştirilmiştir." Bu bağlamda, bilin ki, Hatanya'nın Yahudi-olmayanlara ilişkin sözleri ve yazıları Nazilere taş çıkarır.

Dinleyin!

İsrailli insan hakları eylemcisi Prof. İsrael Şahak, Sovyetler Birliğinde açığa çıkan Yahudi-karşıtlığının asıl nedeninin, ÇEKA, GPU, NKVD, OGPU ve KGB gibi gizli polis teşkilatlarındaki Yahudiler ve bu kuruluşların on milyonlarca insanın ölümü ile sonuçlanan 'temizlik'… — Alev Alatlı (@AlevAlatli) October 15, 2023

Benim gençliğimde Karl Marx'ın Alman-Yahudisi olduğu bilinir, ancak, Lenin (Vladimir Ulyanov) de dahil olmak üzere Rusya'yı 1917-20 yılları arasında yönetenlerin çoğunun Yahudi olmuş olmalarına özel anlamlar yüklenmezdi. Şimdi artık, Kızıl Ordu'ya kumanda eden ve bir süre Sovyet dış işlerini yürüten Leon Trotsky'nin asıl adının Lev Bronstein, Bolşevik Parti Genel Sekreteri ve Merkez İcra Komitesinin başkanı Yakov Sverdlov'un, Solomon; Komünizmi dünyaya ihraç etmekle görevli Komünist Enternasyonel'in (Komitern) başkanı Grigori Zinoviev'in, Radomyslsky; basın komiseri Karl Radek'in, Sobelsohn; dış işleri komiseri Maxim Litvinov'un, Wallach; Lev Kamenev'in, Rosenfeld olmasının rastlantısal olmadığından bahsediliyor.