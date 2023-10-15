Son dakika: ABD’li analist Jimmy Dore: ABD dünyanın teröristidir! Orta Doğu’yu biz ateşe verdik

İSRAİL'İN YANINDAYIZ
Demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" dedi.
İSRAİL İÇİN İKİNCİ UÇAK GEMİSİ USS DWIGT D. EINSENHOWER DA YOLDA
ABD, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin ardından ABD ikinci uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'i işgalci İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderdi.
USS DWİGHT D. EİSENHOWER'İNİN ÖZELLİKLERİ
USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), Birleşik Devletler Donanması'na aktif hizmet veren nükleer bir uçak gemisidir. 1977 yılında hizmete giren gemi, şu anda hizmette olan on adet Nimitz sınıfı geminin ikincisidir ve ABD'nin 34. Başkanı Dwight D. Eisenhower'ın adını taşıyan ilk gemidir. Gemi başlangıçta sınıfın önde gelen gemisi Nimitz gibi USS Eisenhower olarak adlandırıldı ancak adı 25 Mayıs 1970'te bugünkü haline getirildi.
Kızak, aynı sınıf gemiler gibi Virginia'da bulunan Newport News Shipbuilding'de, öncü gemi ile aynı tasarıma sahip olarak inşa edildi ancak gemi daha sonra inşa edilenlerin standartlarına getirilmesi için iki kez revize edildi. Dwight D. Eisenhower, hizmete alınmasından bu yana 1980'deki İran rehine krizi sırasında Kartal Pençesi Operasyonu, 1990'larda Körfez Savaşı ve daha yakın zamanda ABD'nin Irak ve Afganistan'daki askerî operasyonlarını desteklemek için katıldı. Kızak şu anda Carrier Strike Group 10 amiral gemisi olarak hizmet veriyor.
Sınıf ve tipi: Nimitz sınıfı uçak gemisi
Deplasman: 113,800 ton
Uzunluk: 332.8 m
Su hattı: 317.0 m
Genişlik: 76.8 m
Su hattı: 40.8 m
Yükseklik: 74 m
Su çekimi normal: 12.5 m
Tam: 11.3 m
İtme Gücü: 2 × Westinghouse A4W Nükleer reaktör, 4 × Buhar türbini, 4 × şaft
Hız: 30+ knot
Menzil: Sınırsız mesafe, 20-25 yıl
Kişi kapasitesi: 3,532 (gemi personeli) 2,480 (havacılık personeli)
Silah donanımı: 2 × Sea Sparrow, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile
Zırh: Bilinmiyor
Uçak mevcudu: 90
BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, ABD'nin bölgeye uçak gemisi gönderilmesine çok ser tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "İkinci uçak gemisi de gelecek. Bay Amerika, yahu Amerika nere, Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada? Şimdi Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır? Yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Amerika'dan beklenen nedir, bu. Ama düşünün Türkiye'ye ait Suriye'de bir SİHA'yı terörle mücadele ederken düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. Biz seninle NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da beraber olduğun Türkiye'nin SİHA'sını terörle mücadele eden bu ülkenin SİHA'sını nasıl düşürürsün? 'Görmedim, bilmedim, farkında değilim.' Bunu nasıl söylersin?" diye konuştu.