Son dakika: ABD’li analist Jimmy Dore: ABD dünyanın teröristidir! Orta Doğu’yu biz ateşe verdik

İSRAİL'İN YANINDAYIZ Demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" dedi.

USS DWİGHT D. EİSENHOWER'İNİN ÖZELLİKLERİ

USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), Birleşik Devletler Donanması'na aktif hizmet veren nükleer bir uçak gemisidir. 1977 yılında hizmete giren gemi, şu anda hizmette olan on adet Nimitz sınıfı geminin ikincisidir ve ABD'nin 34. Başkanı Dwight D. Eisenhower'ın adını taşıyan ilk gemidir. Gemi başlangıçta sınıfın önde gelen gemisi Nimitz gibi USS Eisenhower olarak adlandırıldı ancak adı 25 Mayıs 1970'te bugünkü haline getirildi.

Kızak, aynı sınıf gemiler gibi Virginia'da bulunan Newport News Shipbuilding'de, öncü gemi ile aynı tasarıma sahip olarak inşa edildi ancak gemi daha sonra inşa edilenlerin standartlarına getirilmesi için iki kez revize edildi. Dwight D. Eisenhower, hizmete alınmasından bu yana 1980'deki İran rehine krizi sırasında Kartal Pençesi Operasyonu, 1990'larda Körfez Savaşı ve daha yakın zamanda ABD'nin Irak ve Afganistan'daki askerî operasyonlarını desteklemek için katıldı. Kızak şu anda Carrier Strike Group 10 amiral gemisi olarak hizmet veriyor.