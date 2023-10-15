İşgalci İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale! Katliam konvoyu canlı yayında görüntülendi

"O noktadan basın mensuplarını uzaklaştırdı İsrailli güvenlik güçleri. Şu anda bulunduğumuz yerden de gitmemizi istiyorlar." dedi.

ELLER TETİKTE Bölgede inanılmaz bir askeri hareketlilik olduğuna dikkat çeken Kurşun, "Yüzlerce tank var. Askeri araçları görüyoruz. İleride kontrol noktası var oradan sonra geçişlere izin verilmiyor. Bir atış daha yapıldı."

"Burada eller tetikte. Yüzlerce araçtan bahsediyoruz. Aşkelon'dayız. Son günlerde Hamas güçlerinin hedefi olan noktalardan bir tanesiydi. 5 dakika içerisinde 5 atış yapıldı. Masum insanların üzerine ölüm yağdırmaya devam ediyor İsrail. Şu anda bir atış daha yapıldı. İsrail askerleri tarafından canlı yayın engellendi." ifadelerini kullandı.







İSRAİL, GAZZE SINIRINA YAKIN SDEROT'TA TAHLİYELERİ SÜRDÜRÜYOR



Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot'ta yaşayan İsraillilerin tahliyesini sürdürüyor. İsrailli yetkililer, Sderot'taki bir okula otobüsler getirerek, yüzlerce Yahudi yerleşimciyi ülkenin orta ve kuzeyindeki otellere ve evlere nakletti. Otobüslerle nakledilen Yahudi yerleşimci sayısı ise bilinmiyor. İsrail, gazetecilere Yahudilerin bölgeden çıkışını görüntülemeleri çağrısında bulundu. The Jerusalem Post'un haberine göre, bölgedeki 30 bin kişilik nüfusun çoğu şimdiden evlerini terk etti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sivilleri hedef almasına tepki olarak Sderot'un roketlerle bombalandığı belirtilmişti.