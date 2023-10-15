İşgalci İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale! Katliam konvoyu canlı yayında görüntülendi

İsrail - Hamas savaşı sürüyor. A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Kudüs ve Gazze sınırından son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
İsrail - Hamas savaşı sürüyor. A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Kudüs ve Gazze sınırından son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Aşkelon'daki son durumu aktarırken İsrailli askerlerin müdahalesi ile karşılaştı. Kurşun'un o noktadan yayın yapmasına izin verilmedi.
İSRAİL ÖLÜM KUSMAYA DEVAM EDİYOR
Yayından saniyeler önce Gazze'ye doğru obüs atışlarının yapıldığını belirten Kurşun, "Yine ölüm kusmaya devam ediyor İsrail ordusu. Tam da sıfır noktası. Bir önceki yayınımızda tankları göstermiştik."
"O noktadan basın mensuplarını uzaklaştırdı İsrailli güvenlik güçleri. Şu anda bulunduğumuz yerden de gitmemizi istiyorlar." dedi.
ELLER TETİKTE
Bölgede inanılmaz bir askeri hareketlilik olduğuna dikkat çeken Kurşun, "Yüzlerce tank var. Askeri araçları görüyoruz. İleride kontrol noktası var oradan sonra geçişlere izin verilmiyor. Bir atış daha yapıldı."
"Burada eller tetikte. Yüzlerce araçtan bahsediyoruz. Aşkelon'dayız. Son günlerde Hamas güçlerinin hedefi olan noktalardan bir tanesiydi. 5 dakika içerisinde 5 atış yapıldı. Masum insanların üzerine ölüm yağdırmaya devam ediyor İsrail. Şu anda bir atış daha yapıldı. İsrail askerleri tarafından canlı yayın engellendi." ifadelerini kullandı.
İSRAİL, GAZZE SINIRINA YAKIN SDEROT'TA TAHLİYELERİ SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot'ta yaşayan İsraillilerin tahliyesini sürdürüyor. İsrailli yetkililer, Sderot'taki bir okula otobüsler getirerek, yüzlerce Yahudi yerleşimciyi ülkenin orta ve kuzeyindeki otellere ve evlere nakletti.
Otobüslerle nakledilen Yahudi yerleşimci sayısı ise bilinmiyor. İsrail, gazetecilere Yahudilerin bölgeden çıkışını görüntülemeleri çağrısında bulundu.
The Jerusalem Post'un haberine göre, bölgedeki 30 bin kişilik nüfusun çoğu şimdiden evlerini terk etti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sivilleri hedef almasına tepki olarak Sderot'un roketlerle bombalandığı belirtilmişti.
Gazze Şeridi'nden onlarca roketin düştüğü Sderot, Kassam Tugayları'na bağlı unsurların 7 Ekim'deki sızma operasyonunun ardından İsrail ordusuyla yoğun çatışmalara sahne olmuştu.
Yaklaşık 31 bin nüfuslu sınır kenti Sderot'un Belediye Başkanı Alon Davidi 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine çatışmalar nedeniyle şehrin tüm sakinlerini organize bir şekilde tahliye etmesi çağrısında bulunmuştu.
İsrail hükümeti de Gazze'den roket saldırılarına maruz kalan bölgeyi boşaltma kararı almıştı.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.